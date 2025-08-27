Games
Χάρης Δούκας: «Δεσμεύομαι για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας»

«Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και το κάναμε. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες και παραδώσαμε την Πανεπιστημίου στον κόσμο.» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με σημερινή του ανάρτηση αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση των έργων στην οδό Πανεπιστημίου, τονίζοντας ότι η δέσμευση της δημοτικής αρχής ήταν να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών και να παραδοθεί ο δρόμος ξανά στον κόσμο.

«Η Πανεπιστημίου ήταν εργοτάξιο και η ταλαιπωρία αφόρητη. Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες και παραδώσαμε την Πανεπιστημίου στον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στη νέα μεγάλη παρέμβαση της δημοτικής αρχής, δεσμευόμενος για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας.

«Ήταν δέσμευση για τον “Μεγάλο Περίπατο” της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Τα συνεργεία δούλεψαν όλο το καλοκαίρι και σύντομα θα τα καταφέρουμε», ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Το Facebook μου θύμισε μια παλιά ανάρτησή μου, σαν σήμερα 2 χρόνια πριν. Η Πανεπιστημίου εργοτάξιο και η ταλαιπωρία αφόρητη. Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες και παραδώσαμε την Πανεπιστημίου στον κόσμο. Επόμενη δέσμευση για τον «Μεγάλο Περίπατο» της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας. Δουλεύουν τα συνεργεία όλο το καλοκαίρι και σύντομα θα τα καταφέρουμε».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0T13jcwM2CCNrHa7YzWTsaZFykGcvEdKiRcip3JbuY89ZHksiVDRAPLqMKm13UpQcl}

