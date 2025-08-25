ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη

Με Καισάριο Δαπόντε απαντά το ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη δίνει μία ακόμα φορά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαρροή κυβερνητικών πηγών.

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο αλήθεια: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Συνεχίζει λέγοντας πως «έτσι φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους, με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό εισόδημα των πολιτών κυμάνθηκε σε στάσιμα επίπεδα, έτσι επιταχύνθηκε η μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, ενώ το χρέος σε απόλυτα μεγέθη βαίνει αυξανόμενο».

Καταλήγει δε, με τη φράση του Καισάριου Δαπόντε «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».