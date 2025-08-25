Games
Νέα Αριστερά: Η δημοσιογραφία είναι ονοματεπώνυμο, όχι ανώνυμες εκστρατείες σπίλωσης

Νέα Αριστερά: Η δημοσιογραφία είναι ονοματεπώνυμο, όχι ανώνυμες εκστρατείες σπίλωσης Φωτογραφία: Dimitris Kapantais/ SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ
«Αν η Ελλάδα θέλει να τιμά τον όρο «δημοκρατία», τότε η προστασία της ελεύθερης, ανεξάρτητης και επώνυμης δημοσιογραφίας δεν μπορεί να είναι υπό διαπραγμάτευση» ανναφέριε η Νέα Αριστερά.

Την έντονη ανησυχία της για τις επιθέσεις, που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες εις βάρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, με αφορμή ερωτήματα που απέστειλε, υπογεγραμμένα με το όνομά του, στο πλαίσιο έρευνας του Inside Story, για τη δημιουργία της Credia Bank, εξέφρασε σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «αντί να λάβει τεκμηριωμένες απαντήσεις, τα ερωτήματα διέρρευσαν σε ιστοσελίδες, όπου ανώνυμοι συντάκτες εξαπέλυσαν προσωπικές επιθέσεις. Πρόκειται για μια πρακτική σκοτεινή, αδιαφανή και βαθιά αντιδεοντολογική, που εκθέτει συνολικά την ποιότητα του δημόσιου λόγου και της ενημέρωσης στη χώρα μας.

»Και αυτή ίσως είναι η πιο προβληματική πτυχή της υπόθεσης: δεν αμφισβητείται το περιεχόμενο ή η ποιότητα της δουλειάς του δημοσιογράφου, αλλά η ίδια η πράξη της δημοσιογραφικής έρευνας. Δηλαδή, τι κάνει ο δημοσιογράφος για να συλλέξει πληροφορίες, τι ρωτάει, πώς κινείται στο πλαίσιο της έρευνας. Kαι αυτό είναι το κρίσιμο: Βάλλεται η ουσία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, η δυνατότητα να θέτεις ερωτήματα χωρίς να φοβάσαι αντίποινα».

Η Νέα Αριστερά προσθέτει ακόμα πως «Η δημοσιογραφία πρέπει να στηρίζεται στην υπογραφή και την ευθύνη:

1) Ο δημοσιογράφος οφείλει να θέτει ερωτήματα με το όνομά του.
2) Οι εταιρείες και τα κέντρα εξουσίας οφείλουν να απαντούν με στοιχεία.
3) Τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν να υπογράφουν τα κείμενά τους και να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας».

Καταλήγει λέγοντας πως «αν η Ελλάδα θέλει να τιμά τον όρο «δημοκρατία», τότε η προστασία της ελεύθερης, ανεξάρτητης και επώνυμης δημοσιογραφίας δεν μπορεί να είναι υπό διαπραγμάτευση».

