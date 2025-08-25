Το πολιτικό φθινόπωρο ξεκίνησε νωρίς

Με την επαναλειτουργία της Βουλής, τα κόμματα επιστρέφουν στην κανονικότητα. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι η πόλωση θα θυμίζει προεκλογική περίοδο με αντιπαραθέσεις από τα παλιά (βολές για «ψίχουλα» και «λεφτόδεντρα») και νέα πεδία σύγκρουσης (παλαιστινιακό) ακόμη και στο εσωτερικό της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Η χθεσινή ανταλλαγή πυρών μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη έδειξε πώς θα κινηθούν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με φόντο τη ΔΕΘ: Η αξιωματική αντιπολίτευση θα καταγγέλλει την κυβέρνηση για «φοροεπιδρομή» και παροχές - «ψίχουλα» και θα καταγγέλλεται ως «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» που «λαϊκίζει» και μοιράζει χρήμα από «λεφτόδεντρα».

Οι πρώτες αψιμαχίες Π.Μαρινάκη - Κ.Τσουκαλά είναι απλώς ενδεικτικές και μαρτυρούν την ετοιμότητα για σύγκρουση και το αδύνατο σημείο που η μία πλευρά αναγνωρίζει στην άλλη.

Στην ΔΕΘ θα φανεί με ολοκληρωμένο τρόπο η στρατηγική στην οποία θα έχουν καταλήξει κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μετά από συσκέψεις και επεξεργασίες που ξεκινούν εντατικά από σήμερα και με βάση τα μηνύματα που θα έρχονται από κυλιόμενες μετρήσεις.

Γίνονται αντικρουόμενες εισηγήσεις τόσο προς τον πρωθυπουργό όσο και προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κ. Μητσοτάκης πιέζεται από διάφορες πλευρές να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ενώ στο ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνούν όλοι σε μια ρητορική με «ματωμένα πλεονάσματα» και «ψίχουλα», αντιπροτείνοντας ένα πιο μεταρρυθμιστικό-εκσυγχρονιστικό αντιπολιτευτικό στίγμα.

To δίλημμα για την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αν θα απορρίψει το «πακέτο» που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ως ανεπαρκές ή αν θα στηρίξει τις φοροελαφρύνσεις και τις παροχές που θα εξαγγελθούν, παρουσιάζοντας παράλληλα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική που θα διαφοροποιείται από την κυβερνητική σε πολλά σημεία.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν την ΔΕΘ ως μία ακόμη ευκαιρία επανεκκίνησης για την κυβέρνηση, επενδύοντας στην θετική ατζέντα, όπως λένε χαρακτηριστικά, με μέτρα στήριξης (κυρίως) της μεσαίας τάξης και των συνταξιούχων.

Για τον Ν. Ανδρουλάκη θα είναι η πρώτη φορά που θα παραστεί στην ΔΕΘ με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτό του προσφέρει μεγάλη ευκαιρία, επικοινωνιακά, αλλά βάζει και ψηλά τον πήχη, πολιτικά. Με την παρουσίαση ενός προγράμματος 100 ημερών θα προσπαθήσει να πείσει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει για την πολιτική αλλαγή.

Είναι τόσο εύφλεκτο το έδαφος στην πολιτική ζωή που μια σπίθα μπορεί εύκολα να προκαλέσει πυρκαγιά. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον ΣΥΡΙΖΑ που τον κατηγόρησε με αφορμή μια ανάρτηση για έλλειψη ενσυναίσθησης επειδή καλούσε ακόμη και όσους δεν έκαναν διακοπές να χαίρονται το ηλιοβασίλεμα. Ο Ακης Σκέρτσος έκανε λόγο για φαιδρότητα και τοξικότητα, ενώ τους κάλεσε να σχολιάσουν τη συνέντευξη του Αλ. Τσίπρα με την οποία, όπως είπε, εξέδωσε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός του.

Αυτό που σίγουρα ανακουφίζει το κυβερνών κόμμα είναι η ανταγωνιστικότητα ή και ένταση μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης αποφάσισε να στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής ζητώντας να γίνει ειδική συνεδρίαση για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, ενώ δεν είχε ανταποκριθεί στην πρόσκληση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλου, λίγες μέρες πριν, να κινηθούν μαζί για να πιέσουν την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Για πρώτη φορά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά του επιτέθηκαν ότι «σπάει το προοδευτικό μέτωπο» δείχνοντας ότι εγκαταλείπουν πλέον την προσπάθεια να συνεννοηθούν με το ΠΑΣΟΚ.

Παρόλα αυτά, από το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεχίσουν να ταυτίζουν το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ επιμένοντας ότι και τα δύο κόμματα ακολουθούν την ίδια στρατηγική του «όχι σε όλα» και της καταστροφολογίας.