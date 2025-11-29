Βγαίνουν τα τρακτέρ – Μάχη να κερδηθούν «οι έντιμοι αγρότες».

Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ότι απευχόταν. Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που την ψήφισαν στις εκλογές του 2023 σε ποσοστό 48%. Την Κυριακή βγαίνουν στον δρόμο τα τρακτέρ και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το τέλος αυτής της σύγκρουσης.

Στο Μαξίμου αναζητούν τρόπο να αποφύγουν την «τυφλή» αναμέτρηση με ψηφοφόρους της Ν.Δ. που προέρχονται μάλιστα από «γαλάζια» κάστρα.

Από τον Θεσσαλικό κάμπο με έμφαση την Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Από την Κεντρική Μακεδονία και τους νομούς Πιερίας, Σερρών και Ημαθία και από τον Έβρο με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη. Και ο αναβρασμός εκτείνεται σχεδόν σε όλες τις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές της Ελλάδας.

Ήρθε η ώρα του «λογαριασμού»

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους βουλευτές επαρχίας ως αναχώματα ενόψει εορτών. Πολύ απλά διότι είναι τέτοια η οργή των αγροτών που πρώτοι θα την πληρώσουν οι κυβερνητικοί βουλευτές.

Η κυβέρνηση, επίσης, γνωρίζει ότι δεν μπορεί να μεταθέσει αλλού τις ευθύνες της και αναγνωρίζει ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι «υπόλογη». Τώρα καλείται να πληρώσει αναδρομικά τον λογαριασμό για την τεχνική λύση και την εγκληματική οργάνωση που είχε «φωλιάσει» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από ότι φαίνεται ο λογαριασμός είναι μεγάλος...

Μάχη να κρατηθούν οι μισοί ψηφοφόροι από τον αγροτικό κόσμο

Οι πρώτες εκτιμήσεις που υπάρχουν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να δώσουν μάχη για να κερδίσουν τους μισούς ψηφοφόρους της Ν.Δ. που προέρχονται από τον αγροκτηνοτροφικό τομέα. Τους άλλους μισούς τους θεωρούν, ήδη, χαμένους.

Στους αντικειμενικούς παράγοντες που ευνοούν την επαναστατική διάθεση του αγροτικού κόσμου το Μαξίμου «χρεώνει» και δύο ακόμη: Τις επιπτώσεις της ευλογιάς και την μεγάλη παγκόσμια μείωση των τιμών σε προϊόντα όπως το λάδι ή το βαμβάκι που μειώνουν κατακόρυφα το αγροτικό εισόδημα.

Ευλογιά και μείωση τιμών εντείνουν την οργή

«Η Χριστουγεννιάτικη περίοδος προσφέρεται για ακτιβισμούς. Πόσο μάλλον όταν πάνω στο πρόβλημα με τις πληρωμές των επιδοτήσεων επικάθονται και οι εισοδηματικές απώλειες των κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς και η οικονομική ζημία των αγροτών από την κατακόρυφη μείωση των τιμών σε κατηγορίες προϊόντων» παραδέχεται συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Οι εκτιμώμενες εκλογικές απώλειες στηρίζονται σε αριθμούς και μαθηματικές πράξεις: Πόσοι πληρώθηκαν , πόσοι κόπηκαν και πόσοι πήραν πολύ λιγότερα χρήματα από την προκαταβολή της καθυστερημένης επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εκλογικές απώλειες σε αριθμούς

Συνολικά 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν αίτηση για να πάρουν ευρωπαϊκή επιδότηση το 2025.

Το αντίστοιχο νούμερο πέρυσι ανερχόταν στις 665.000 αιτήσεις. Που σημαίνει απώλειες κατά 65.000 αγρότες. Δηλαδή, το 10% που αγροτικού κόσμου δεν μπήκε καν στον κόπο να καταθέσει αίτηση γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί. Προφανώς διότι κατάλαβαν ότι με το νέο αυστηρό σύστημα ελέγχων δεν μπορούσαν πλέον να κλωνοποιήσουν τα ζώα τους..

Από τις 600.000 συνολικά αιτήσεις δικαιούχοι των επιδοτήσεων είναι περίπου 540.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι. Από αυτούς χθες είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους περίπου οι 480.000.

40.000 κόπηκαν - Πάνω από 150.000 πήραν λιγότερα

Από τους 60.000 συνολικά αγρότες που αποκλείστηκαν οι 40.000 μπήκαν στη γκρίζα ζώνη και θα επανελεγχθούν ενώ οι υπόλοιποι 20.000 απορρίφθηκαν λόγω τεχνικών λαθών στις αιτήσεις τους και θα επανελεγχθούν αργότερα. Είναι φανερό ότι πολλοί από αυτούς δεν θα πληρωθούν ποτέ διότι είναι ύποπτοι για απάτη.

Στις 60.000 δυσαρεστημένων αγροτών και κτηνοτρόφων θα πρέπει να προσθέσει κανείς και όσους πληρώθηκαν μεν αλλά είδαν στον λογαριασμό τους πολύ λιγότερα χρήματα. Και είναι πολλοί. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι όσοι εισέπραξαν κουτσουρεμένες επιδοτήσεις μπορεί να φθάσουν τα 150.000 – 200.000 ΑΦΜ.

Τουτέστιν ο αριθμός των δυσαρεστημένων μπορεί να κυμαίνεται από τους 210.000- 260.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Κατά προσέγγιση ευχαριστημένοι είναι κάτι παραπάνω από τους μισούς δικαιούχους της επιδότησης (480.000).

Όλοι οι άλλοι έχουν κάθε λόγο να είναι εξοργισμένοι.

Επενδύει στους «έντιμους»

Η κυβέρνηση που ακόμη μετράει ευχαριστημένους και δυσαρεστημένους θα κάνει ότι μπορεί για να πείσει τουλάχιστον τους έντιμους αγρότες να μην της γυρίσουν την πλάτη. Με το επιχείρημα ότι μπορεί να αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αλλά τώρα θα αποζημιωθούν και με το παραπάνω..

..Το παραπάνω έγκειται στο γεγονός ότι θα υπάρξει δεύτερη ανακατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η κυβέρνηση τους υπόσχεται ότι στην εκκαθάριση θα τους μοιράσει όλο το αδιάθετο ποσό που θα περισσέψει από όσους δεν πέρασαν το face control της ΑΔΑΕ.