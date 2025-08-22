Σκληραίνει η μεταναστευτική πολιτική και για τους ανήλικους - Πότε θα οδηγούνται αυτόματα στις δομές ενηλίκων

Αλλάζουν όλα και για τους ανήλικους μετανάστες. Η νέα ρύθμιση που έφερε πιο κοντά Πλεύρη και Γεωργιάδη.

Στο «στόχαστρο» της κυβέρνησης μπαίνουν και οι ανήλικοι μετανάστες και πρόσφυγες στους οποίους πλέον θα γίνονται ειδικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι πράγματι είναι η ηλικία που δηλώνουν.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, πλέον η διαπίστωση θα γίνεται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.

Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.

Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σε περίπτωση που κάποιος δηλώνει ψευδώς ανήλικος θα έχει συνέπειες και όποιος αρνείται τον έλεγχο θα τεκμαίρεται ενήλικος και θα οδηγείται στις δομές ενηλίκων(!).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης:

Οι υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψαν την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, σε περιπτώσεις όπου ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητά τους. Στόχος της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της ορθής καταγραφής και η ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες υποδοχής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Στην περίπτωση που η αρχή ή ο φορέας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών υποδοχής και υπαγωγής γίνεται παραπομπή στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.

Η διαπίστωση πραγματοποιείται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.

Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.

Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπερισχύει η εκτίμηση της ακτακτινογραφίας. Η διαδικασία διεξάγεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Η άρνηση συμμετοχής συνιστά μαχητό τεκμήριο ενηλικότητας, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Με το νέο πλαίσιο διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε: «Από τη πρώτη στιγμή που ανέλαβα υπουργός εξήγγειλα την ανάγκη για αξιόπιστο έλεγχο για την ανηλικότητα όσων πολιτών τρίτων χωρών το δηλώνουν. Με την υφυπουργό Σέβη Βολουδακη δουλέψαμε προς αυτήν την κατεύθυνση και με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη υπογράψαμε την ΚΥΑ που πλέον διασφαλίζει με τον πιο επιστημονικά άρτιο τρόπο τον έλεγχο της ακρίβειας όσων δηλώνουν ανήλικοι. Πλέον όποιος δηλώνει ψευδώς ανήλικος θα έχει συνέπειες και όποιος αρνείται τον έλεγχο θα τεκμαίρεται ενήλικος και θα οδηγείται στις δομές ενηλίκων».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ενεργά την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες υποδοχής και εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στοχεύουμε στην ακριβή καταγραφή της ηλικίας των αιτούντων, γεγονός που θα συμβάλει στην ενίσχυση της δικαιοσύνης και στην πιο ακριβή αξιολόγηση κάθε περίπτωσης. Η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης όχι μόνο ενισχύει τη διαφάνεια, αλλά διασφαλίζει και τη βέλτιστη διαχείριση των αιτήσεων, ενώ παράλληλα προάγει την τήρηση της νομιμότητας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα υποδοχής».