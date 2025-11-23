Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Τα ίχνη τριών ανηλίκων ηλικίας 14 και 13 ετών που εξαφανίστηκαν από το Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκη αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, το μεσημέρι εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, τρία αγόρια αιγυπτιακής καταγωγής.

Ο 14χρονος Χαφέζ Μοχάμεντ, έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο 14χρονος Λασίν Αλί έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο 13χρονος Μουστάφα Αχμέτ, έχει ύψος 1,72, κανονικό βάρος έχει μαύρα σγουρά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μπουφάν με κίτρινες ρίγες.

Το Χαμόγελο του Παιδιού απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον οργανισμό, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.