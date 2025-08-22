Games
Έντονες αντιδράσεις για τη δήλωση του Νατσιού περί «πολιτικού αυτισμού»

Έντονες αντιδράσεις για τη δήλωση του Νατσιού περί «πολιτικού αυτισμού» Φωτογραφία: SOOC/ DIMITRIS KAPANTAIS
«Μισαναπηρισμός, αναχρονιστική, βαθιά ασεβής», η δήλωση του Δημήτρη Νατσιού.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η επιλογή του Δημήτρη Νατσιού να αναφερθεί σε «πολιτικό αυτισμό» σε δήλωση με την οποία επέκρινε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ουκρανικό.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον πολιτικό αυτισμό της έχει καθηλώσει τη χώρα μας στον πάγκο με τα αζήτητα», ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη».

Η αναφορά σε «πολιτικό αυτισμό» είναι μισαναπηρισμός, καθώς προσδίδει σε μία ανθρώπινη κατάσταση και σε ένα μεγάλο σύνολο πολιτών αρνητικό χαρακτηρισμό, τονίζει σε ανακοίνωση η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

«Η χρήση των λέξεων “αυτισμός” και “αυτιστικός” ως αρνητικές έννοιες και επίθετα προωθεί μια μισαναπηρική, στιγματική και ρατσιστική κατάσταση που η ΕΣΑμεΑ δεν θα ανεχθεί να συνεχίζεται!», υπογραμμίζει.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

«Για πολλοστή φορά η ΕΣΑμεΑ αναγκάζεται να τονίσει σε πολιτικούς, δημοσιογράφους, σε καθέναν και σε καθεμιά που αρθρώνει δημόσιο λόγο, να χρησιμοποιεί σωστά την ελληνική γλώσσα.

Ο Αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή αναπηρία, μία κατάσταση ζωής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αρνητικό προσδιορισμό.

Η αναφορά του προέδρου του κόμματος της Βουλής “Νίκη” Δημήτρη Νατσιού στον πολιτικό “αυτισμό” της κυβέρνησης είναι μισαναπηρισμός καθώς προσδίδει σε μία ανθρώπινη κατάσταση και σε ένα μεγάλο σύνολο πολιτών αρνητικό χαρακτηρισμό.

Τα άτομα με αυτισμό καθώς και οι γονείς και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, μαζί με το αναπηρικό κίνημα, αγωνίζονται καθημερινά ενάντια σε πλείστα εμπόδια.

Η χρήση των λέξεων “αυτισμός” και “αυτιστικός” ως αρνητικές έννοιες και επίθετα προωθεί μια μισαναπηρική, στιγματική και ρατσιστική κατάσταση που η ΕΣΑμεΑ δεν θα ανεχθεί να συνεχίζεται!».

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής: Άκαιρη, αναχρονιστική, βαθιά ασεβής η δήλωση Νατσιού

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καταδίκασε τη δήλωση του Δημήτρη Νατσιού, τονίζοντας ότι είναι «άκαιρη, αναχρονιστική και βαθιά ασεβής».

«Ο αυτισμός αποτελεί νευροαναπτυξιακή αναπηρία, μια πραγματικότητα ζωής για πολλά παιδιά, ενήλικες και οικογένειες και δεν μπορεί να εργαλειοποιείται ως δήθεν προσβολή. Ο αυτισμός δεν είναι αρνητικός χαρακτηρισμός. Είναι κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, που αξίζει αποδοχή, κατανόηση και στήριξη», τονίζει ακόμα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

«Όλοι εδώ στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, πολιτική ηγεσία και προσωπικό, με έκπληξη παρακολουθήσαμε την πρόσφατη δήλωση του πολιτικού Αρχηγού του κόμματος “ΝΙΚΗ”, του κ. Νατσιού, ο οποίος προκειμένου να κάνει κάποιο αρνητικό πολιτικό σχόλιο για την κυβέρνηση, αναφέρθηκε στον “πολιτικό αυτισμό της ΝΔ”.

Επειδή οι δημόσιες δηλώσεις πολιτικών προσώπων με θεσμική ιδιότητα, παράγουν αποτελέσματα και διαμορφώνουν ήθος και πολιτισμό, ενώ παράλληλα μπορούν και να νομιμοποιούν απαράδεκτες κατά τα λοιπά νοοτροπίες, οφείλουμε να απαντήσουμε θεσμικά και να καταστήσουμε σαφή την επίσημη θέση της ελληνικής Πολιτείας για αυτά τα θέματα.

Με σεβασμό λοιπόν στον κ. Νατσιό, ο οποίος άλλωστε συχνά στον πολιτικό του λόγο επικαλείται θέματα αρχών και αξιών, αλλά και σε όποιον άλλο χρησιμοποιεί παρόμοιες εκφράσεις στον δημόσιο ή καθημερινό του λόγο, θέλουμε να θέσουμε το δικό μας όριο και να πούμε πως η συγκεκριμένη δήλωση, πέρα από άκαιρη και αναχρονιστική, είναι βαθειά ασεβής.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καταδικάζει κάθε χρήση του όρου «αυτισμός» με αρνητική ή μειωτική σημασία στον δημόσιο λόγο. Ο αυτισμός αποτελεί νευροαναπτυξιακή αναπηρία, μια πραγματικότητα ζωής για πολλά παιδιά, ενήλικες και οικογένειες και δεν μπορεί να εργαλειοποιείται ως δήθεν προσβολή. Ο αυτισμός δεν είναι αρνητικός χαρακτηρισμός. Είναι κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, που αξίζει αποδοχή, κατανόηση και στήριξη.

Η γλώσσα που επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε διαμορφώνει στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές. Δεν προσφέρονται όλα για ευφυολογήματα της στιγμής. Η κοινωνία μας οφείλει να στέκεται με σεβασμό απέναντι στη διαφορετικότητα και να ενισχύει τη συμπερίληψη.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η κυβέρνηση συνολικά, παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην έμπρακτη και διαρκή στήριξη των ατόμων με αυτισμό και του αναπηρικού κινήματος, με πολιτικές που ενδυναμώνουν, αντί να στιγματίζουν».

