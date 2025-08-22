Νίκος Παπανδρέου κατά Αλέξη Τσίπρα για το μνημόνιο

Το αφήγημα Τσίπρα δεν είναι καθαρό ακόμη, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπανδρέου.

Να αναγνωρίσει τα ψέματα που είπε για το μνημόνιο κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Παπανδρέου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Παπανδρέου, σε συνέντευξή του στο ERTNews αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, και τόνισε πως κάτι τέτοιο θα άλλαζε λίγο μόνο το τοπίο στην αντιπολίτευση.

«Το θέμα είναι τι καινούργιο φέρνει εάν κατέβει ο ίδιος και εάν πραγματικά αναγνωρίζει τα ψέματα που είπε, ότι θα ακυρώσει το μνημόνιο σε μια μέρα και τελικά υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο με τα μπούνια! Το αφήγημά του δεν είναι καθαρό ακόμη. Δεν είναι τόσο απλό να το κάνει αυτό» απάντησε.

Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στοχεύσει και να μιλήσει στη μεσαία τάξη, η οποία υπήρξε και η δύναμή του κυρίως τη δεκαετία του '80.

Αναφερόμενος στο θέμα της Ουκρανίας υπογράμμισε πως οι Ευρωπαίοι πέτυχαν να πείσουν τον Τραμπ «να μην είναι τόσο φίλος του Πούτιν» και εκτίμησε πως το State Department γνωρίζει πως ο Ρώσος Πρόεδρος δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Αναφορικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα υπογράμμισε πως πρέπει να συμμετέχουμε στις εγγυήσεις προς την Ουκρανία χωρίς να στείλουμε στρατεύματα, ενώ για το θέμα της προσάρτησης εδαφών στη Ρωσία είπε πως «εμείς έχουμε την εμπειρία της Τουρκίας και της Κύπρου, δεν μπορούμε να δεχθούμε αλλαγή συνόρων. Η Ευρώπη δεν αφήσει εύκολα να δοθεί το Ντονμπάς στη Ρωσία».

Μιλώντας για την κατάσταση στη Γάζα ο Νίκος Παπανδρέου εκτίμησε πως πρόκειται για ένα σχέδιο που οι συντηρητικοί του Ισραήλ είχαν από καιρό εκπονήσει και βρήκαν την ευκαιρία να το υλοποιήσουν. Τόνισε μάλιστα πως η μη ύπαρξη Παλαιστινιακού κράτους δεν είναι λύση ενώ σημείωσε πως η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στο ανθρωπιστικό κομμάτι και να στέλνει συνεχώς βοήθεια, την παράδοση της οποίας επιβάλλεται να επιτρέπει το Ισραήλ.