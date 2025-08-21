Games
Αντώνης Σαμαράς για θάνατο Απόστολου Βεσυρόπουλου - Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του

Το λιτό μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του» σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε σήμερα μετά από ανακοπή καρδίας. Ειδικότερα, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή.

