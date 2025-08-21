KKE για στοιχεία της Eurostat: Πρωτιά – ντροπή της Ελλάδας στην υγεία

«H πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και απογειώνει η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να μη λαμβάνουν την αναγκαία φροντίδα» σχολιάζει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ καταγγέλει την πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για την παροχή υγείας στην Ελλάδα.

«Η πρωτιά - ντροπή της Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, ως προς τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες του λαού είναι μία ακόμα ζωντανή απόδειξη όσων καταγγέλλει το ΚΚΕ εδώ και χρόνια, ενώ κάνει φύλλο και φτερό την προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα» σχολιάζει το ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωσή του συνεχίζει λέγοντας πως «η πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και απογειώνει η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να μη λαμβάνουν την αναγκαία φροντίδα, με τα ράντζα, τις μεγάλες αναμονές και τους αποκλεισμούς από υπηρεσίες να συνεχίζουν να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση».

Το ΚΚΕ καταλήγει λέγοντας πως «ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι όρος ώστε κανένας άνθρωπος να μη στερείται των υπηρεσιών περίθαλψης που μπορεί να του προσφέρει η επιστήμη τον 21ο αιώνα».