Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Φαραντούρης: «Να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας»

Φαραντούρης: «Να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας»
«Μόνο τους μεντεσέδες να παίρναμε για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ή έστω μια σθεναρή και ξεκάθαρη στήριξη απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, θα ήταν κάτι» σχολίασε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Πεπεισμένος ότι θα υπάρξει σύντομα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δήλωσε ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης και κάλεσε την Ελληνική Κυβέρνηση να διεκδικήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Μιλώντας στο Open για τη συνάντηση Τραμπ - Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσιγκτον, επισήμανε ότι οι «συνδαιτυμόνες του προέδρου Τραμπ, απ' τον δουλοπρεπή ΓΓ ΝΑΤΟ Ρούτε μέχρι την Πρόεδρο της Κομισιόν και τον ίδιο τον Β. Ζελένσκι, βρήκαν "εξαιρετικές" τις πρωτοβουλίες του αμερικανού Προέδρου υπέρ ειρήνης, την συνάντηση της Αλάσκας και το ειρηνευτικό σχέδιο που τους παρουσίασε. Πρόκειται για πλήρη μεταστροφή αναφορικά με τη στάση τους το προηγούμενο διάστημα και την απόρριψη οποιασδήποτε συμφωνίας για εδάφη με τον Πούτιν».

{https://x.com/NFarantouris/status/1957571545267569132?s=19}

Τόνισε επίσης ότι «στο τραπέζει υπάρχει η ειρηνευτική συμφωνία ενώ οι αγορές και οι χρηματοοικονομικοί οίκοι, όπως η ελβετική UBS κ.α., προεξοφλούν ήδη την υπογραφή της» και έκρινε ότι «σημερα βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ο πρόεδρος Ζελένσκι αλλά και όσοι πριν λίγα 24ωρα ξόρκιζαν οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία διότι θα πρέπει πλέον να εξηγήσουν τη μεταστροφή τους στη κοινή γνώμη των χωρών τους».

{https://x.com/NFarantouris/status/1957700533248016434?s=19}

Σκιαγραφόντας τις εξελίξεις απ' τη σκοπιά των διεθνών σχέσεων και του διεθνούς δικαίου, ο ευρωβουλευτής και πανεπιστημιακός τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της χώρας. Ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές αποφάσεις των τελευταίων ετών, παρέπεμψε στα λόγια του Θουκυδίδη «το δίκαιο μεν από της ίσης ανάγκης κρίνεται, δυνατά δε οι προύχοντες πράσσουσι, οι δε ασθενείς συγχωρούσιν» και σημείωσε ότι ήταν λάθος για τη χώρα μας να υιοθετήσει ρόλο «ασθενούς», όπως τον χαρακτήρισε.

{https://x.com/NFarantouris/status/1957855181887918425?s=19}

«Υιοθετήσαμε την πιο προωθημένη θέση στο Ουκρανικό ("είμαστε σε πόλεμο, στέλνουμε όπλα") ακόμη κι όταν η Γερμανία του Σόλτς αρνιόταν. Σήμερα που όλοι (ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρωπαίοι εταίροι, Τουρκία) κάτι κερδίζουν, εμείς τί πετύχαμε;», διερρωτήθηκε. Για να προσθέσει χαρακτηριστικά ότι «μόνο τους μεντεσέδες να παίρναμε για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ή έστω μια σθεναρή και ξεκάθαρη στήριξη απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, θα ήταν κάτι. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής ούτε αυτό».

«Καλώ την Ελληνική Κυβέρνηση να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και να διαδραματίσει ρόλο ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή, π.χ. με τη φιλοξενία ειρηνευτικών συζητήσεων μεταξύ των δύο ομόδοξων χωρών, όπως απ' την πρώτη στιγμή είχα προτείνει», κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.

{https://x.com/NFarantouris/status/1957881459131503099?s=19}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Ουκρανικό: Ο Αλ.Τσίπρας προειδοποιούσε εγκαίρως για τις επιπτώσεις από τις επιλογές Μητσοτάκη και τώρα δικαιώνεται πλήρως

Ουκρανικό: Ο Αλ.Τσίπρας προειδοποιούσε εγκαίρως για τις επιπτώσεις από τις επιλογές Μητσοτάκη και τώρα δικαιώνεται πλήρως

Παιχνίδια Εξουσίας
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία

Διεθνή
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Πολιτική
Εγγυήσεις ασφαλείας ή ρίσκο πολέμου; Το μέλλον της Ουκρανίας

Εγγυήσεις ασφαλείας ή ρίσκο πολέμου; Το μέλλον της Ουκρανίας

Διεθνή

NETWORK

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

healthstat.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

Τα 7 ροφήματα που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε στο παιδί σας

healthstat.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr