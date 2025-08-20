Ζαχαριάδης: Ποιος άραγε να λέει αλήθεια η Eurostat ή ο κ.Μητσοτάκης;

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ουραγός σε όλους τους δείκτες που έχουν να κάνουν με το εισόδημα και το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη» σχολιάζει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Έντονη κριτική στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat για τη δημόσια υγεία.



«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό πολιτών που δήλωσαν πως ΔΕΝ έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat» αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Το 21,9% των Ελλήνων που είχαν ανάγκη από ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν. Οι βασικοί λόγοι που επικαλέστηκαν ήταν το υψηλό κόστος, οι μεγάλες λίστες αναμονής και η απόσταση από τις δομές υγείας.

»Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας είναι στο 3,6%. Στο προχθεσινό μήνυμά του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι 3 στους 4 είναι ικανοποιημένοι με την περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία» προσθέτει.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης αναρωτιέται – ρητορικά- στη συνέχεια «Ποιος άραγε να λέει αλήθεια η Eurostat ή ο κ.Μητσοτάκης;» για να δώσει αμέσως την απάντηση ίδιος «άλλη μια απόδειξη ότι το ψέμα και η προπαγάνδα συντρίβονται και από την πραγματικότητα αλλά και από φερέγγυες στατιστικές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ουραγός σε όλους τους δείκτες που έχουν να κάνουν με το εισόδημα και το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη» καταλήγει παραθέτοντας σχετικό διάγραμμα της Eurostat.

{https://twitter.com/CZachariadis/status/1958219107658276935}