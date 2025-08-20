Κίνημα Δημοκρατίας: Σοβαρότατες συνέπειες για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο από την επικείμενη συμφωνία Τουρκίας - Αιγύπτου

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κατώτερη των περιστάσεων, σχολιιάζει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Για εξέλιξη με σοβαρότατες συνέπειες για την ασφάλεια και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή κάνει λόγο το Κίνημα Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις τελευταίες πληροφορίες για την επικείμενη στρατηγική συμφωνία Τουρκίας – Αιγύπτου, που περιλαμβάνει την ένταξη της Αιγύπτου στο πρόγραμμα των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς KAAN.

Προσθέτει πως «με τη συμφωνία αυτή, η Άγκυρα ενισχύει θεαματικά τον ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη, όχι μόνο μέσω της δικής της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και με την προσέλκυση ενός στρατηγικού εταίρου όπως η Αίγυπτος. Οι δύο χώρες διαμορφώνουν ένα νέο κέντρο ισχύος που επηρεάζει άμεσα τις εξελίξεις στην περιοχή μας, την ώρα που η Ελλάδα περιορίζεται απλώς να παρακολουθεί, χωρίς σχέδιο και χωρίς παρέμβαση».

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η αδυναμία της «να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Ελληνισμού είναι εμφανής ακόμη και σε ζητήματα με υψηλότατη πολιτιστική και πνευματική σημασία, όπως η προστασία της Μονής Σινά, όπου η χώρα μας δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη ενεργή παρουσία και διπλωματική μέριμνα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κατώτερη των περιστάσεων».

Το Κϊνηα Δημοκρατίας αναφέρει ακόμα ότι «η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά αποτυχιών της στα εθνικά μας θέματα:

- ΑΟΖ και Ανατολική Μεσόγειος: Αντί να προωθήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική οριοθέτησης με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας, κινείται αποσπασματικά και αμήχανα, αφήνοντας την Τουρκία να καθορίζει το πλαίσιο των εξελίξεων.

- Κυπριακό: Απουσία ενεργού διπλωματικής δράσης· η Τουρκία παγιώνει τετελεσμένα στα κατεχόμενα, ενώ η ελληνική πλευρά περιορίζεται σε τυπικές δηλώσεις χωρίς καμία πρακτική πίεση σε διεθνές επίπεδο.

- Βαλκάνια: Η Ελλάδα έχει χάσει τον ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας, αφήνοντας περιθώριο σε τρίτες δυνάμεις –Τουρκία, Ρωσία, Κίνα– να ενισχύσουν την επιρροή τους.

- Σχέσεις με την Τουρκία: Αντί για συνεκτικό σχέδιο, επικρατεί παθητική στάση· η Ελλάδα δεν διαμορφώνει τις εξελίξεις αλλά τρέχει πίσω τους, με σοβαρό εθνικό κόστος.

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας: «από αποτυχία σε αποτυχία, η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα σε κινδύνους. Σε μια εποχή που οι γείτονες ενισχύουν θεαματικά τη θέση τους, η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει με ηγεσίες που περιορίζονται στην επικοινωνία και αδυνατούν να χαράξουν στρατηγική».