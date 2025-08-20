Games
Επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη: «Είστε υπουργός Υγείας ή Προπαγάνδας;»

Επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη: «Είστε υπουργός Υγείας ή Προπαγάνδας;» Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC/ΑΡΧΕΙΟ
«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του», σχολιάζει ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat για τη δημόσια υγεία.

Ευθεία επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης ρωτώντας τον υπουργό Υγείας σε ανάρτησή του αν είναι περήφανος που το 21,9% των Ελλήνων που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 3,6%;».

Με το ερώτημα «είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;», ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολίασε τη στάση Γεωργιάδη αναφορικά με τα στοιχεία της Eurostat για την υγεία στην Ελλάδα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει στη μακροσκελή ανάρτησή του λέγοντας πως «Σε αυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Και αυτού τα αποτελέσματα να κοινοποιήσει ο Κ. Μητσοτάκης. Γιατί όσο ο ίδιος και ο Κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζουν για ένα στημένο «ερωτηματολόγιο» που απάντησε το 30% των ερωτηθέντων, η Eurostat αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα: Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε ανεκπλήρωτες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης. Δεν είναι νούμερα. Είναι ανθρώπινες ζωές. Είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας, τα παιδιά μας που στερούνται την απαραίτητη φροντίδα. Κι αυτό δεν συμβαίνει τυχαία.

»Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Γι’ αυτό και ο Κ. Μητσοτάκης σπεύδει να τον υποστηρίξει. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας. Σε αυτή την ίδια χώρα ζούμε. Δεν θα κάνετε το μαύρο άσπρο όσο και αν προσπαθείτε. Οι πολίτες αντί για φροντίδα, λαμβάνουν ανασφάλεια. Υποστελεχωμένα νοσοκομεία, ασανσέρ που καταρρέουν, εξοντωμένους γιατρούς και νοσηλευτές. Η υγεία δεν είναι ούτε προϊόν, ούτε πεδίο προπαγάνδας. Είναι δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα το καταστρέφετε μεθοδικά και κυνικά» καταλήγει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

