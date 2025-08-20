Μαρινάκης για επίδομα και υπαλλήλους της Βουλής: Είναι νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα

«Δεν πρόκειται για επίδομα επικινδυνότητας» αποσαφηνίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει, ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα» διευκρίνισε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «στη σχετική διάσκεψη που έγινε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κάποιο επίδομα. Είναι η νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών» και συνέχισε:

«Είναι και για έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων που ήδη δικαιούνται το επίδομα, ειδικότητες όπως είναι οι καθαρίστριες. Άρα δεν αποφασίστηκε κανένα επίδομα να δοθεί σε κανέναν υπάλληλο που δεν το δικαιούταν μέχρι πρότινος».