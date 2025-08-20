Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: «Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές»

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: «Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές»
Τις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη 20/8 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, συνομίλησε με αυτοδιοικητικούς φορείς, επαγγελματίες και πολίτες της περιοχής, τονίζοντας τη σημασία που έχει η αποζημίωση όσων επλήγησαν αλλά και η αποκατάσταση των ζημιών και του περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηλίτευσε το γεγονός πως ακόμα μια φορά, παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη.

Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε:

«Παρά τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη κάθε χρόνο για την προετοιμασία της χώρας μας έναντι των πυρκαγιών, αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο αδύναμη.

Ενώ η κλιματική κρίση απαιτεί μια ισχυρή Πολιτεία, ο κ. Μητσοτάκης απεχθάνεται καθετί δημόσιο, όπως είναι η πρόληψη των πυρκαγιών, η οργάνωση της Πολιτείας για την πυρόσβεση και η αποκατάσταση.

Η χώρα μας φέτος έχει πολύ περισσότερες καμένες εκτάσεις από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τέλος Ιουλίου, ενώ σε επίπεδο Μεσογειακών χωρών, έχουμε πολύ μεγαλύτερες πυρκαγιές από τις υπόλοιπες χώρες.

Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην προετοιμασία της Πολιτείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για μια προοδευτική πολιτική, ώστε να υπάρχει ισχυρή Πολιτεία για να προστατεύει και τον πολίτη και το περιβάλλον.

Υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα και μεγάλη αδυναμία στην πρόληψη των πυρκαγιών με ισχυρές δασικές υπηρεσίες. Υπάρχει ζήτημα συντονισμού στην πυρόσβεση και προετοιμασίας, μιας και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους συμβασιούχους πυροσβέστες με ΜΑΤ και δακρυγόνα όταν ζητάνε μόνιμη απασχόληση.

Ήρθαμε εδώ, στην Ανατολική Αττική για να βάλουμε το μεγάλο ζήτημα της επόμενης μέρας. Η επόμενη μέρα χρειάζεται άμεση οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων για να υπάρχουν αποζημιώσεις, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Και αντιδιαβρωτικά - αντιπλημμυρικά έργα και κήρυξη αναδασωτέας της πυρόπληκτης δασικής περιοχής, αλλά και στήριξη των πολιτών.

Να έρθουν τα συνεργεία για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση και να δοθούν οι αποζημιώσεις οικοσκευής και πρώτης αρωγής, να υπάρξει στήριξη της τοπικής κοινωνίας και στο επίπεδο της αγροτικής οικονομίας, αλλά και των επαγγελματιών. Να υπάρξουν αποζημιώσεις και στους αγρότες και στους επαγγελματίες που έχουν πληγεί.

Στην Ανατολική Αττική υπάρχει κι ένα ακόμα μεγάλο θέμα. Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού, της τακτοποίησης δηλαδή δασικών χαρτών και πολεοδομικού σχεδιασμού, που είναι ένα μεγάλο έλλειμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρέπει κι αυτό να λυθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τους πολίτες και το περιβάλλον».

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παναγιώτη Φλεβάρη, τον πρόεδρο της κοινότητας Θυμαριού Σαρωνικού «ο Αίολος» Μιχάλη Ρόκκο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Παλαιάς Φώκαιας Μιχάλη Αβραμιώτη και την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο Σαρωνικού Ναταλί Κακκαβά.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην περιοχή βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής Κορίνθου και τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ψυχογιός, η βουλεύτρια Επικρατείας Έλενα Ακρίτα, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Γιάννης Μπουλέκος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και τοπικά στελέχη.

Αύριο ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ: Εβδομάδα ανασύνταξης και προετοιμασίας με το βλέμμα στη ΔΕΘ

ΣΥΡΙΖΑ: Εβδομάδα ανασύνταξης και προετοιμασίας με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Πολιτική
Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές

Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές

Πολιτική
Φάμελλος για ΕΣΥ και ανάρτηση Μητσοτάκη: Αναζητά σανίδα σωτηρίας

Φάμελλος για ΕΣΥ και ανάρτηση Μητσοτάκη: Αναζητά σανίδα σωτηρίας

Πολιτική
Σωκράτης Φάμελλος στο Dnews: Πόσο ασφαλείς είμαστε μετά την Αλάσκα;

Σωκράτης Φάμελλος στο Dnews: Πόσο ασφαλείς είμαστε μετά την Αλάσκα;

Πολιτική

NETWORK

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

healthstat.gr
Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

healthstat.gr
Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr