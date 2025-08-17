Games
Ζαχαριάδης για εκλογικό νόμο: «Υπάρχει ζήτημα αλλαγής κ. Μητσοτάκη;»

Ζαχαριάδης για εκλογικό νόμο: «Υπάρχει ζήτημα αλλαγής κ. Μητσοτάκη;» Φωτογραφία: Eurokinissi
«Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών» τονίζει.

Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου ασκεί ο εκρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας: «κ. Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;

Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».

{https://x.com/CZachariadis/status/1957013742106878343}

Το Dnews και τα «Παιχνίδια Εξουσίας» στις 28 Ιουλίου (ΕΔΩ) αποκάλυψαν τη συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Με μείωση της αυτοδυναμίας ακόμα και στο 32%, αλλά και με αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή στο 5% από το 3% που είναι σήμερα!

