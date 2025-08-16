Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ Φωτογραφία: Eurokinissi
«Aπό το Κίεβο μέχρι την Γάζα το Διεθνές δίκαιο και ο ρόλος του ΟΗΕ παραμερίζονται», επισημαίνεται.

Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν επιβεβαίωσε την κυριαρχία του νόμου του ισχυρού, σε μια νέα εποχή τρόμου, με «μπίζνες» και αναθεωρήσεις συνόρων, χωρίς όμως ένα απτό αποτέλεσμα υπέρ της ειρήνης ή έστω μιας εκεχειρίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «από το Κίεβο μέχρι την Γάζα το Διεθνές δίκαιο και ο ρόλος του ΟΗΕ παραμερίζονται. Με απούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία από τον χάρτη των συνομιλιών στην Αλάσκα, οι λαοί και οι διεθνείς θεσμοί μετρούν απώλειες, καθώς η διαμόρφωση του μέλλοντος καθίσταται όλο και περισσότερο μια υπόθεση ισχύος και όχι δικαίου».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατώτερη των περιστάσεων, βρέθηκε και πάλι στον ρόλο του παρατηρητή που αδυνατεί να παρέμβει στις κρίσιμες διεργασίες δίνοντας λύσεις και να αποτελέσει παράγοντα εξομάλυνσης των αντιθέσεων. Σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ του Τράμπ και από τις εξελίξεις. Πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα της απομάκρυνσης των ευρωπαϊκών ηγεσιών από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, αλλά και των συμφερόντων της περιοχής μας που είναι η ειρήνη και η ισχύς του δικαίου».

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ» τονίζεται.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των αγώνων για ειρήνη και πρωτοβουλιών του αντιπολεμικού κινήματος, με κύριο αίτημα να μπει άμεσα τέλος στον πόλεμο. Θεωρούμε αναγκαίο να ενισχυθούν οι διεθνείς θεσμοί, που σήμερα είναι απαξιωμένοι, και οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των κρατών και των λαών. Είναι κρίσιμο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την στενότερη δική μας γειτονία» καταλήγει στην ανακοίνωση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Διεθνή
Με τη συνοδεία αμερικανικών F-35 επέστεψε ο Πούτιν στη Ρωσία (βίντεο)

Με τη συνοδεία αμερικανικών F-35 επέστεψε ο Πούτιν στη Ρωσία (βίντεο)

Διεθνή
Θα καταφέρει ο Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν - Ζελένσκι; - Ανάλυση CNN

Θα καταφέρει ο Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν - Ζελένσκι; - Ανάλυση CNN

Διεθνή
Συνάντηση Τραμπ–Πούτιν: Αμφιβάλλει η Γερμανία ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία

Συνάντηση Τραμπ–Πούτιν: Αμφιβάλλει η Γερμανία ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία

Διεθνή

NETWORK

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

healthstat.gr
5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

healthstat.gr