«Δεν συμφωνώ, να σεβόμαστε τους εθελοντές»: Νέο άδειασμα της Βούλτεψη από βουλευτή της ΝΔ

«Οι εθελοντές πυροσβέστες σε σχέση με το 2021 είναι υπερδιπλάσιοι» ανέφερε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Αντιδράσεις και εντός του κόμματός της έχει προκαλέσει η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη για τις φωτιές, ότι οφείλονται στην «έλλειψη εθελοντών».

Μετά τον Γιάννη Καλλιάνο, τη σκυτάλη πήρε ο βουλευτής της ΝΔ, Αλέξανδρος Μακρογιαννάκης.

«Σαφώς και δεν συμφωνώ με τη δήλωση», είπε μιλώντας στο Mega, επισημαίνοντας μάλιστα ότι οι εθελοντές πυροσβέστες έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2021: «Δεν είναι δουλειά μου να κρίνω τις δηλώσεις συναδέλφων. Ωστόσο, τα νούμερα είναι διαφορετικά. Οι εθελοντές πυροσβέστες σε σχέση με το 2021 είναι υπερδιπλάσιοι και την ώρα αυτή, που το μέτωπο είναι ακόμα ανοιχτό, οφείλουμε να σεβόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να προστατεύσουν περιουσίες και τα δάση μας».

Συνεχίζοντας, είπε: «Εκτιμώ ότι με βάση τα νούμερα που έχουμε στη διάθεσή μας, οι εθελοντές πυροσβέστες είναι υπερδιπλάσιοι, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και τους οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια, ειδικά αυτές τις δύσκολες ώρες».