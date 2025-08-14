Games
«Δεν συμφωνώ, να σεβόμαστε τους εθελοντές»: Νέο άδειασμα της Βούλτεψη από βουλευτή της ΝΔ

«Δεν συμφωνώ, να σεβόμαστε τους εθελοντές»: Νέο άδειασμα της Βούλτεψη από βουλευτή της ΝΔ Φωτογραφία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
«Οι εθελοντές πυροσβέστες σε σχέση με το 2021 είναι υπερδιπλάσιοι» ανέφερε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Αντιδράσεις και εντός του κόμματός της έχει προκαλέσει η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη για τις φωτιές, ότι οφείλονται στην «έλλειψη εθελοντών».

Μετά τον Γιάννη Καλλιάνο, τη σκυτάλη πήρε ο βουλευτής της ΝΔ, Αλέξανδρος Μακρογιαννάκης.

«Σαφώς και δεν συμφωνώ με τη δήλωση», είπε μιλώντας στο Mega, επισημαίνοντας μάλιστα ότι οι εθελοντές πυροσβέστες έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2021: «Δεν είναι δουλειά μου να κρίνω τις δηλώσεις συναδέλφων. Ωστόσο, τα νούμερα είναι διαφορετικά. Οι εθελοντές πυροσβέστες σε σχέση με το 2021 είναι υπερδιπλάσιοι και την ώρα αυτή, που το μέτωπο είναι ακόμα ανοιχτό, οφείλουμε να σεβόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να προστατεύσουν περιουσίες και τα δάση μας».

Συνεχίζοντας, είπε: «Εκτιμώ ότι με βάση τα νούμερα που έχουμε στη διάθεσή μας, οι εθελοντές πυροσβέστες είναι υπερδιπλάσιοι, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και τους οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια, ειδικά αυτές τις δύσκολες ώρες».

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Σε εξέλιξη οι φωτιές σε Πάτρα και Χίο: Χωρίς ρεύμα επ' αόριστον δεκάδες οικισμοί

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

10 υδατάνθρακες που πρέπει να τρώτε κάθε εβδομάδα

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

