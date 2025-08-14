Games
Κρουαζιερόπλοιο Iris Crown: Παρέμβαση Παφίλη σε Χρυσοχοΐδη για τα ΜΑΤ στο λιμάνι του Πειραιά

Κρουαζιερόπλοιο Iris Crown: Παρέμβαση Παφίλη σε Χρυσοχοΐδη για τα ΜΑΤ στο λιμάνι του Πειραιά

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί τηλεφωνική παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Σύμφωνα με τη σχετική ενακοίνωση, ο Θ. Παφίλης εξέφρασε «τη διαμαρτυρία του κόμματος για τις πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις καταστολής, οι οποίες από τα ξημερώματα έχουν ζώσει το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εμποδίσουν τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό που διοργανώνουν το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και άλλοι φορείς, με αφορμή την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου "Crown Iris" που μεταφέρει ισραηλινούς στρατιώτες στον Πειραιά».

