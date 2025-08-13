Μητσοτάκης για Ουκρανία: Προτεραιότητα η κατάπαυση πυρός

Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της απογευματινής σύσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών για τον πόλεμο.

Από το μεσημέρι έγιναν απανωτές τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία. Αρχικά, συζήτησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνέχεια, στην τηλεδιάσκεψη μπήκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζ. Ντ. Βανς. Ακολούθησε νέα συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων, με συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου. Ακόμα, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί.

Τέλος, ο πρωθυπουργός επεσήμανε την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.