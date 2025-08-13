Games
Μακρόν για Τραμπ: Στόχος του στη συνάντηση με τον Πούτιν είναι η κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Μακρόν για Τραμπ: Στόχος του στη συνάντηση με τον Πούτιν είναι η κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία Φωτογραφία: EPA/JOHN MACDOUGALL
Οι πρώτες αντιδράσεις των ηγετών, μετά τις τηλεδιασκέψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία - «Στρατηγική 5 σημείων».

Στόχος του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η επίτευξη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία. Αυτό είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα σήμερα, Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν αρχικά τηλεδιάσκεψη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια μπήκαν στη συζήτηση ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζ. Ντ. Βανς, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης στην Αλάσκα, ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Φρίντριχ Μερτς, που συγκάλεσε τις τηλεδιασκέψεις, υπογράμμισε πως οι Ευρωπαίοι θα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να πετύχει η συνάντηση στην Αλάσκα, ενώ έκανε λόγο για στρατηγική πέντε σημείων αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις.

Τόσο ο Γερμανός καγκελάριος, όσο και ο Γάλλος πρόεδρος, στις πρώτες δηλώσεις τους μετά τις τηλεδιασκέψεις υπογράμμισαν ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει στη συζήτηση για ό,τι την αφορά. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε νέες κυρώσεις στη Μόσχα, αν δεν προκύψει πρόοδος από τη συνάντηση στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ θέλει να πετύχει κατάπαυση πυρός

Ο Τραμπ είπε ότι στόχος στη συνάντηση με τον Πούτιν είναι η επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης πυρός, δήλωσε ο Μακρόν. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι όποια εδαφικά ζητήματα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας. «Αυτή είναι η θέση που υποστηρίζουμε», συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Οι ηγέτες κατέστησαν σαφές ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα σε όποιες δυνητικές εδαφικές παραχωρήσεις και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, επεσήμανε ο Μακρόν. Πάντως, σημείωσε ότι δεν έχουν γίνει σοβαρές συζητήσεις για ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Επιπλέον, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης σε ό,τι αφορά ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Μερτς: Στρατηγική 5 σημείων για τις διαπραγματεύσεις

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε στρατηγική 5 σημείων για τις διαπραγματεύσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να θέσει προτεραιότητα στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Τα 5 σημεία είναι πως η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι, η εκεχειρία να αποτελέσει το πρώτο βήμα, η απαίτηση για εγγυήσεις ασφαλείας και η θέση πως δεν τίθεται σε συζήτηση η νομική αναγνώριση των εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία. Επίσης, οι διαπραγματεύσεις να βασίζονται στη στήριξη της Ουκρανίας και την άσκηση πιέσεων στη Ρωσία.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν ώστε να είναι επιτυχής η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος και συμπλήρωσε ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να οριστεί η ατζέντα της συνάντησης.

«Υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται, υπάρχει ελπίδα ότι θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε. «Η κατάπαυση πυρός πρέπει να είναι το πρώτο βήμα προς ένα μόνιμο ειρηνευτικό διακανονισμό», συμπλήρωσε και υπογράμμισε πως οι Ευρωπαίοι θέλουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

«Η στρατηγική βασίζεται στη στήριξη της Ουκρανίας και την άσκηση πίεσης στη Ρωσία. Οπότε, αν δεν υπάρξει μετακίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, τότε οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εντείνουν την πίεση», τόνισε και ανέφερε ότι ο Τραμπ συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την ευρωπαϊκή θέση. «Ο Πούτιν δεν μπορεί να μας ξεγελάσει», υπογράμμισε.

Ζελένσκι: Μπλοφάρει ο Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι πρέπει να ασκηθούν περισσότερες πιέσεις στη Ρωσία, αν αποβεί άκαρπη η συνάντηση στην Αλάσκα. Ο Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι κυρώσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά και επανέλαβε πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν θέλει ειρήνη.

«Ο Τραμπ μας στήριξε σήμερα και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μας υποστηρίξουν», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι ο Αμερικανός ηγέτης τον διαβεβαίωσε πως θα επικοινωνήσει μαζί του αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν και αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

«Ό,τι αφορά την Ουκρανία θα συζητηθεί με την Ουκρανία», υπογράμμισε και τάχθηκε υπέρ μίας μελλοντικής τριμερούς συνάντησης με συμμετοχή του ίδιου, του Τραμπ και του Πούτιν.

