Χαρίτσης για τις φωτιές: Κυβέρνηση καμένης γης - Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο (Βίντεο)

«Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη» είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στις φωτιές της Πάτρας βρέθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης, από όπου και κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακοδιαχείριση των φωτιών σε όλη τη χώρα.

«Βρισκόμαστε εδώ στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Η καταστροφή είναι μεγάλη. Η καταστροφή σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες και βεβαίως στην ίδια την περιοχή της Αχαΐας. Και πρέπει να είναι σαφές προς όλους ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια φωτιά σε απομακρυσμένους οικισμούς. Έχουμε να κάνουμε με μια πυρκαγιά η οποία καίει και συνοικίες του ίδιου του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, της Πάτρας» είπε ο επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Πρόσθεσε πως «η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, στους εργαζόμενους στην Πυροσβεστική, στους εποχικούς πυροσβέστες, στους εθελοντές, σε όλους αυτούς οι οποίοι δίνουν τη μεγάλη, την άνιση μάχη απέναντι στη φωτιά για να σωθεί ο τόπος, να σωθεί η περιοχή. Και βεβαίως δύναμη και κουράγιο στους κατοίκους που βλέπουν, όπως με ενημέρωσαν και πριν από λίγο, μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν έχει ξαναζήσει η περιοχή της Αχαΐας. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών.

»Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι η κυβέρνηση επέλεξε Απρίλη μήνα να διώξει 600 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το γεγονός ότι δεν έχει διασφαλίσει νέα Canadair μέχρι το 2028. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε ιδιωτικές εργολαβίες και όχι σε έργα στήριξης των υποδομών και της ανθεκτικότητας των περιοχών. Και βεβαίως πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε και σε στρατηγικά ερωτήματα. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο του κράτους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κλιματικής κρίσης, που έχουν να κάνουν με το αν ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στρέφεται γύρω από τις εξορύξεις, οι οποίες επιδεινώνουν και επιτείνουν τα φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, είναι κάτι το οποίο αποτελεί το μέλλον της περιοχής.

»Ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αν θα στηρίξουμε την ανθεκτικότητα, αν θα στηρίξουμε την πυρόσβεση, αν θα στηρίξουμε την Πολιτική Προστασία ή αν θα επενδύσουμε τα επόμενα χρόνια μόνο στους υπερεξοπλισμούς, όπως κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ο Αλέξης Χαρίτσης κατέληξε λέγοντας πως «νομίζω λοιπόν ότι πρέπει επιτέλους να δούμε τα πράγματα κατάματα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Εντολή για εκκένωση της Φιλιππιάδας - Σαρώνει η φωτιά Ζάκυνθο και Πάτρα, νέο μέτωπο στην Ηλεία

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Τι να κάνετε αν η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας – Οι συμβουλές της Πυροσβεστικής

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Φωτιά στην Αχαΐα -ΥΠΠΟ: Περιορισμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης (Εικόνες)

Αίτημα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί η Αχαΐα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οργισμένα σχόλια σε ανάρτηση του Φωτήλα για τη φωτιά στην Αχαΐα

Γεροβασίλη για φωτιές: Κενό γράμμα οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα (Βίντεο)

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Μαίνεται η φωτιά σε Πάτρα, Χίο, Φιλιππιάδα – 15 πυροσβέστες τραυματίστηκαν

Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

