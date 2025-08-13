Games
Πολιτική

Γεροβασίλη για φωτιές: Κενό γράμμα οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα (Βίντεο)

Για ανεπαρκή πρόληψη, σε ό,τι αφορά στις φωτιές, κατηγορεί την κυβέρνηση η Όλγα Γεροβασίλη.

«Δοκιμάζεται ο τόπος μας» αναφέρει ανακοίνωσή της η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία βρέθηκε στο μέτωπο της φωτιάς στη γενέτειρά της.

Με ανακοίνωσή της επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση αναφέροντας πως «οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα και ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποδείχτηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός, ιδίως στον τομέα της πρόληψης, ήταν ανεπαρκής. Για δεύτερη μέρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη με εκτεταμένες υρκαγιές σε όλη τη Χώρα. Δοκιμάζεται ο τόπος μας, οι άνθρωποι, σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας από το πύρινο μέτωπο».

Η Όλγα Γεροβασίλη καταλήγει στην ανακοίνωσή της λέγοντας πως «η σκέψη μας βρίσκεται διαρκώς στους συμπολίτες μας που βιώνουν τον εφιάλτη, στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και σε όλους όσους δίνουν τη μάχη στο πεδίο».

gerobasili2_ac27e.jpg

{https://www.youtube.com/watch?v=fxSmZqvREO4}

