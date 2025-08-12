Η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο μίλησε για τη Γάζα - Κυρώσεις ετοιμάζει το ελληνικό ΥΠΕΞ

«Το περιεχόμενο δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας», λέει το ΥΠΕΞ για την ανάρτηση για τη Γάζα.

Πειθαρχικές και διοικητικές διαδικασίες εκκίνησε το υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη γενοκτονία στη Γάζα και τις κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης.

Η επίμαχη ανάρτηση, που έχει διαγραφεί, αφορούσε τις κινητοποιήσεις που έγιναν στην Ελλάδα την Κυριακή (10/8) και έκανε αναφορά στη γενοκτονία στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση φέρεται να ανέφερε: «Ελλάδα, Κυριακή 10 Αυγούστου: “Ημέρα δράσης” για την Παλαιστίνη. Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα “να σταματήσει η γενοκτονία” στη Γάζα» και συνοδευόταν από ένα χάρτη με τα σημεία των συγκεντρώσεων.

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

«Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας», υπογράμμισε.