Χάρης Δούκας: Χειρότερη η κατάσταση με τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας, δεν προχώρησε ούτε ένα μέτρο της κυβέρνησης

Χάρης Δούκας: Χειρότερη η κατάσταση με τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας, δεν προχώρησε ούτε ένα μέτρο της κυβέρνησης Φωτογραφία: Χ
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας.

Η κατάσταση με τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας γίνεται χειρότερη, δύο μήνες μετά τις «πανηγυρικές εξαγγελίες» της κυβέρνησης, τονίζει ο Χάρης Δούκας.

«Ούτε ένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν προχώρησε», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτηση, στην οποία παραθέτει δύο φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας.

«Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει να πιέζει για να παρθούν μέτρα, έχοντας ήδη αναλάβει όσες ευθύνες του αναλογούν. Όσοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, για να απαλλάξουν την κυβέρνηση από τις σοβαρές ευθύνες της, προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία στην πόλη και στους δημότες», συμπληρώνει ο Χάρης Δούκας.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Βλέπετε δύο φωτογραφίες. Μάλιστα, η μία είναι από υποστηρίκτρια της κυβέρνησης.

Δύο μήνες μετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, η κατάσταση με τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας γίνεται χειρότερη.

Ούτε ένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν προχώρησε.

Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει να πιέζει για να παρθούν μέτρα, έχοντας ήδη αναλάβει όσες ευθύνες του αναλογούν.

Όσοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, για να απαλλάξουν την κυβέρνηση από τις σοβαρές ευθύνες της, προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία στην πόλη και στους δημότες».

