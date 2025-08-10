Νάσος Ηλιόπουλος: Τεράστια ανάσα αλληλεγγύης οι διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη

Δείτε την ανάρτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

Με ανάρτησή του στο facebook ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, τόνισε τη σπουδαιότητα των διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη, σε όλη την Ελλάδα.

«Σε όλη την χώρα, ένα σύνθημα:

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Αυτό που έγινε σήμερα, από την Κεφαλονιά μέχρι την Ρόδο, σε ολόκληρη την χώρα ήταν μια τεράστια ανάσα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας.

Καμία προσπάθεια καταστολής από την κυβέρνηση και όσους φαντάζονται την επιβολή της σιωπής δεν θα περάσει», σημειώνει ο ίδιος.

Η ανάρτησή του:

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1307542570729196&id=100044203955367&rdid=DLa2OPIh5wGsZSCm#}