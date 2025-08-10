Games
Πολιτική

Νάσος Ηλιόπουλος: Τεράστια ανάσα αλληλεγγύης οι διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη

Νάσος Ηλιόπουλος: Τεράστια ανάσα αλληλεγγύης οι διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη
Δείτε την ανάρτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

Με ανάρτησή του στο facebook ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, τόνισε τη σπουδαιότητα των διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη, σε όλη την Ελλάδα.

«Σε όλη την χώρα, ένα σύνθημα:
Λευτεριά στην Παλαιστίνη!
Αυτό που έγινε σήμερα, από την Κεφαλονιά μέχρι την Ρόδο, σε ολόκληρη την χώρα ήταν μια τεράστια ανάσα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας.
Καμία προσπάθεια καταστολής από την κυβέρνηση και όσους φαντάζονται την επιβολή της σιωπής δεν θα περάσει», σημειώνει ο ίδιος.

Η ανάρτησή του:

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1307542570729196&id=100044203955367&rdid=DLa2OPIh5wGsZSCm#}

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

