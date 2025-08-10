Games
Γεωργιάδης για τις παράνομες συνταγογραφήσεις: Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού στο Χ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρεται στο θέμα των παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμάκων, από δύο ειδικευόμενους ιατρούς.

Όπως αναφέρει: «Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» τον οποίο και συγχαίρω. Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους.

Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλλουν αμέσως».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/1954556140873822625}

