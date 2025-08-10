Games
Όλα υπό αίρεση στην πολιτική ζωή

Όλα υπό αίρεση στην πολιτική ζωή Φωτογραφία: Eurokinissi
Δεν μπορεί να προβλεφθεί η ημερομηνία τον εκλογών ούτε αν θα συμμετάσχουν νέα κόμματα με αξιώσεις εκπροσώπησης στην επόμενη Βουλή. Μόνο εικασίες είναι εφικτές για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης και για τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο.

Ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα γενναιόδωρο «πακέτο» στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο και ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει φανεί αν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς θα γίνουν πολιτικοί αρχηγοί.

Δεδομένο είναι ότι θα λειτουργεί η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το φθινόπωρο και θα γίνονται συνεδριάσεις δικαστικών συμβουλίων για να αποφασιστεί αν οι Χρ. Τριαντόπουλος και Κ. Αχ. Καραμανλής θα παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο (Τέμπη).

Επομένως, με την έναρξη της νέας «πολιτικής σεζόν» θα επανακαθοριστούν οι κανόνες στο πολιτικό παιχνίδι. Είτε η ΝΔ θα δείξει δυναμική ανάκαμψης και αυτό θα επηρεάσει τις διεργασίες στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, είτε θα δείξει στασιμότητα ή και τάση υποχώρησης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς-δεξιάς.

Ανάλογα με τα πολιτικά συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, θα μπορούν να γίνουν ασφαλέστερες προβλέψεις για την ημερομηνία των εκλογών. Γιατί μπορεί ο Κ. Μητσοτάκης να δεσμεύεται για εξάντληση της τετραετίας, όμως η έναρξη της ελληνικής προεδρία της ΕΕ τον Ιούνιο του 2027 προϋποθέτει συγκρότηση κυβέρνησης πολύ νωρίτερα γιατί το προηγούμενο εξάμηνο λειτουργεί μια τρόικα υπουργών χωρών της ΕΕ (ο προηγούμενος, ο τωρινός και ο επόμενος) προκειμένου να υπάρχει ομαλότητα στη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών. Και στη συγκεκριμένη συνθήκη, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνά τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων από τη χώρα μας, η κυβέρνηση δεν θα ήταν φρόνιμο να δυσκολέψει τις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες επειδή η χώρα μας θα βρίσκεται σε συνθήκη πολιτικής αστάθειας, με αλλεπάλληλες εκλογές. Πόσο μάλλον όταν νωρίτερα, το δεύτερο εξάμηνο του 2026, θα ολοκληρώνεται η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και θα γίνονται απολογισμοί που μπορεί να μην είναι εύκολοι. Αλλωστε, η ελληνική προεδρία της ΕΕ θα κληθεί να διαχειριστεί τον επόμενο κύκλο της ΚΑΠ και αυτό δίνει ιδιαίτερη φόρτιση με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται ότι θα διεκδικήσει αυτοδυναμία για τη ΝΔ και τρίτη πρωθυπουργία για τον ίδιο, χωρίς μάλιστα αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ομως αυτή τη στιγμή φαίνεται μη ρεαλιστική η επιδίωξη εξασφάλισης ενός ποσοστού πάνω από 35% για τη ΝΔ, ενώ δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας λόγω της τεράστιας πόλωσης στις σχέσεις κυβέρνησης-αντιπολίτευσης.

Αν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές (το πιθανότερο) με ποσοστό μακριά από την αυτοδυναμία (το αναμενόμενο), ο Κ. Μητσοτάκης, όπως όλα δείχνουν, θα απευθυνθεί στον Ν. Ανδρουλάκη με πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και το αίτημα του θα απορριφθεί από την Χαριλάου Τρικούπη με αποτέλεσμα νέα προσφυγή στις κάλπες.

Το τι θα σημαίνει αυτό για τη συνοχή του ΠΑΣΟΚ, για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΝΔ, για την κατάσταση στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, για τη στάση ισχυρών εξωθεσμικών παραγόντων, για τα μηνύματα των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον, είναι κάτι που με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να υποτεθεί.

Το βέβαιο είναι ότι η διεθνής αβεβαιότητα και οι προκλήσεις στον γεωπολιτικό μας περίγυρο δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για πειραματισμούς, περιπέτειες και μακρά περίοδο ακυβερνησίας. Γι αυτό και ήδη κυκλοφορούν σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού που μπορεί να αποτελέσει γέφυρα για την ομαλή μετάβαση στην μετά Μητσοτάκη εποχή.

Σενάρια θα εξυφαίνονται συνεχώς όσο το κυβερνών κόμμα αποδυναμώνεται, χωρίς κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να μεγαλώνει σημαντικά, με τον αντισυστημισμό να ανεβαίνει, την κοινωνική δυσφορία να εντείνεται και τους οικονομικούς/εθνικούς κινδύνους να πολλαπλασιάζονται. Και όσο ο "Κανένας" των δημοσκοπήσεων τον οποίο εμπιστεύεται η πλειοψηφία δεν αποκτά συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόταση και φωνή.

