ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές στην Αλβανία: Άξια απορίας η αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, λόγω της «αδράνειας» που επιδεικνύει απέναντι στις εκκλήσεις για βοήθεια από τους ομογενείς της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στα φλεγόμενα χωριά της Αλβανίας.

«Απορίας άξια παραμένει η αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στις απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια από τους ομογενείς της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στα φλεγόμενα χωριά της Αλβανίας.

Η πυρκαγιά μαίνεται εδώ και τέσσερις ημέρες, περικυκλώνοντας απειλητικά τα χωριά της ομογένειάς μας και απειλώντας ανθρώπινες ζωές και κατοικημένες περιοχές. Στα χωριά του Δήμου Φοινίκης: Δίβρη, Λύβενας, Άγιος Ανδρέας, Τσερκοβίτσα, Ναβαρίτσα, Δρόβιανη και Λεσινίτσα η φωτιά εξαπλώνεται συνεχώς, ενώ κάτοικοι και τοπικές αρχές δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Κι όμως, η ελληνική συνδρομή απουσιάζει — τόσο μέσα από άμεσες διμερείς συνεννοήσεις, όσο και μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ενδεικτικά, ακόμη και η μακρινή Σουηδία έσπευσε να ενισχύσει την Αλβανία με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη να επιδείξει την απαιτούμενη προσοχή και να αναλάβει άμεσα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να φτάσει ουσιαστική ελληνική βοήθεια στους πολίτες της περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Εθνικής Μειόνοτητας. Να συντονιστεί με την αλβανική κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης — και όχι μόνο όταν πρόκειται για προεκλογικές φιέστες. Ο Φρέντι Μπελέρης έχει κάτι να εισφέρει;», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για παραλείψεις στη συντήρηση δικτύου

Φωτιά στον Κουβαρά: Εκκένωση της Ζ΄ Παιδικής Κατασκήνωσης Κερατέας για προληπτικούς λόγους

Συνελήφθη 41χρονος άνδρας για τη χθεσινή φωτιά στα Μέγαρα

Γιατί ταράσσονται που ο Αλέξης πάει σε ένα διεθνές Συνέδριο;

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

