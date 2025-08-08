Games
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Xέκανε μία ανάρτηση σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρη του Αντώνη Σαμαρά, που πέθανε σήμερα (07.08.2025) σε ηλικία 34 ετών.

Ελλάδα

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», έγραψε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έγραψε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης έγραψε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργια Σαμαρά».

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους» ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος και πρόσθεσε: «Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης σημείωσε: «Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα: «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο».

