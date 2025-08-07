ΣΥΡΙΖΑ για Τράπεζες: 2,48 δισ. ευρώ κέρδη σε 6 μήνες, 1 δισ. ευρώ από προμήθειες

Αυτή είναι η πολιτική τους. Κέρδη για λίγους, χρέη και βάρη για όλους τους υπόλοιπου, αναφέρει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης για τις τράπεζες.

Το πάρτι προμηθειών που επιφέρει ασύλληπτα κέρδη στις τράπεζες από τις προμήθειες χρέωσης τραπεζικών συναλλαγών αναδεικνύει με δήλωσή του ο Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

«2,48 δισ. ευρώ. Τόσα είναι τα καθαρά κέρδη των 4 συστημικών τραπεζών που ανακοίνωσαν οι ίδιες. Και ξέρετε από πού προέρχεται ένα μεγάλο μέρος αυτών των κερδών; Από τις προμήθειες. Από τις χρεώσεις που πληρώνετε εσείς κάθε φορά που κάνετε μια μεταφορά. Που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας, που πληρώνετε έναν λογαριασμό» αναφέρει σε σχετικό βίντεο ο Χάρης Μαμουλάκης, παραθέτοντας τα στοιχεία των τραπεζών.

«Η Eurobank έβγαλε 364 εκατ. ευρώ κέρδη μόνο από προμήθειες μόνο σε 6 μήνες, αυξημένα κατά 28,9%. Η Alpha Bank 121 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13%. Η Πειραιώς εισέπραξε από προμήθειες 312 εκατ. ευρώ. Ενώ η Εθνική εκτιμάται ότι το ίδιο εξάμηνο, θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, από 2,48 δισ. των κερδών, το 1 δισ. αφορά σε κέρδη μόνο από προμήθειες. Το 40%! Και όλα αυτά, ενώ τα επιτόκια δανείων παραμένουν υψηλά. Οι πολίτες πνίγονται από την ακρίβεια, η καθημερινότητα γίνεται δυσβάσταχτη και η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν παρεμβαίνει αλλά επιτρέπει στις τράπεζες να πανηγυρίζουν και να μοιράζουν μερίσματα στους μετόχους τους. Αυτή είναι η πολιτική τους. Κέρδη για λίγους, χρέη και βάρη για όλους τους υπόλοιπους» καταλήγει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

{https://www.youtube.com/watch?v=-Z-844Lj4AU}