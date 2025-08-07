Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Κίνημα Δημοκρατίας για Γεωργιάδη: «Δεν ξεχνάμε ποιοι τρομοκράτησαν προεκλογικά τους εργαζόμενους και τώρα βλέπουμε τις συνέπειες»

Κίνημα Δημοκρατίας για Γεωργιάδη: «Δεν ξεχνάμε ποιοι τρομοκράτησαν προεκλογικά τους εργαζόμενους και τώρα βλέπουμε τις συνέπειες»
«Αυτή είναι η «ανάπτυξη» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη;»

Με αιχμηρή του ανάρτηση το Κίνημα Δημοκρατίας φέρνει στο προσκήνιο τις εξελίξεις που επικρατούν στην ασφαλιστική εταιρεία NOS Insurance Services που είχε πριν από δύο χρόνια και μεσούσης προεκλογικής περιόδου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη είχε καταγραφεί να προειδοποεί ανοιχτά τους εργαζόμενους να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία για να μην χάσουν τις δουλειές τους.

«Εκεί, μπροστά σε όλους, ο διευθύνων σύμβουλος, Αλέξης Λιάγκας, προειδοποιούσε τους εργαζόμενους να μην «τολμήσουν» να ψηφίσουν διαφορετικά. «Θα υπάρξει πρόβλημα», είπε. Και το χειρότερο; Το είπε με περηφάνια: «Δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα». Δίπλα του, ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Χαμογελαστός. Σιωπηλός. Δεν αντέδρασε, δεν σηκώθηκε να φύγει, δεν ένιωσε την ανάγκη να προστατεύσει τη δημοκρατία. Απλώς επικύρωσε – με την παρουσία του – μια ξεκάθαρη απόπειρα εκφοβισμού μέσα σε χώρο δουλειάς. Και τώρα; Δύο χρόνια μετά, βλέπουμε τι άφησε πίσω του εκείνος ο «προεκλογικός εκβιασμός». Όχι απλώς εκλογικά αποτελέσματα – αλλά μια κουλτούρα αυθαιρεσίας, φόβου και εξευτελισμού.

{https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=xiCbwy-Qu9U}

Όπως καταγγέλεται από το Κίνημα Δημοκρατίας «σήμερα, η εικόνα της NOS είναι δραματική: από 92 εργαζόμενους που απασχολούσε στα τέλη του 2024, απομένουν μόλις 20, με απολύσεις, «οικειοθελείς» παραιτήσεις και δραματικές μειώσεις μισθών. Το Υπουργείο Εργασίας; Άφαντο.Ο κ. Γεωργιάδης; Ο φίλος του κ. Λιάγκα και Υπουργός Υγείας σήμερα, τι λέει για όλα αυτά;
Χαμογελά ακόμη; Αν αυτή είναι η «ανάπτυξη» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια ανάπτυξη για λίγους – με 25.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, πολιτική κάλυψη από ψηλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πεταμένη στα σκουπίδια.»

Καταλήγοντας το Κίνημα Δημοκρατίας σημειώνει ότι «το Κίνημα Δημοκρατίας δεν ξεχνά ποιοι τρομοκράτησαν τους εργαζόμενους πριν τις εκλογές. Και δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιοι τους άφησαν μόνους μετά. Ούτε και οι πολίτες θα ξεχάσουν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Γεωργιάδης σε ΠΟΕΔΗΝ: Η εικόνα για τις ελλείψεις στα νησιά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Γεωργιάδης σε ΠΟΕΔΗΝ: Η εικόνα για τις ελλείψεις στα νησιά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Πολιτική
Δυτική Αττική: Δικογραφία εις βάρος πέντε ατόμων που εκβίασαν 36χρονο για να καταβάλει 10.000 ευρώ

Δυτική Αττική: Δικογραφία εις βάρος πέντε ατόμων που εκβίασαν 36χρονο για να καταβάλει 10.000 ευρώ

Ελλάδα
Μάχη της διαδοχής στη ΝΔ: Από το παρασκήνιο στο προσκήνιο

Μάχη της διαδοχής στη ΝΔ: Από το παρασκήνιο στο προσκήνιο

Παιχνίδια Εξουσίας
«Ντόμινο απειλών» από τον σεισμό στην Καμτσάτκα; Σεισμολόγος μιλά για το «Δακτυλίδι της φωτιάς»

«Ντόμινο απειλών» από τον σεισμό στην Καμτσάτκα; Σεισμολόγος μιλά για το «Δακτυλίδι της φωτιάς»

Διεθνή

NETWORK

HPV: Το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει το ιικό φορτίο

HPV: Το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει το ιικό φορτίο

healthstat.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Καλοκαιρινή αποτοξίνωση: Τα 5 καλύτερα φρούτα για αναζωογόνηση και ενέργεια

Καλοκαιρινή αποτοξίνωση: Τα 5 καλύτερα φρούτα για αναζωογόνηση και ενέργεια

healthstat.gr
Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

healthstat.gr
Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr