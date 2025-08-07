Κίνημα Δημοκρατίας για Γεωργιάδη: «Δεν ξεχνάμε ποιοι τρομοκράτησαν προεκλογικά τους εργαζόμενους και τώρα βλέπουμε τις συνέπειες»

«Αυτή είναι η «ανάπτυξη» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη;»

Με αιχμηρή του ανάρτηση το Κίνημα Δημοκρατίας φέρνει στο προσκήνιο τις εξελίξεις που επικρατούν στην ασφαλιστική εταιρεία NOS Insurance Services που είχε πριν από δύο χρόνια και μεσούσης προεκλογικής περιόδου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη είχε καταγραφεί να προειδοποεί ανοιχτά τους εργαζόμενους να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία για να μην χάσουν τις δουλειές τους.

«Εκεί, μπροστά σε όλους, ο διευθύνων σύμβουλος, Αλέξης Λιάγκας, προειδοποιούσε τους εργαζόμενους να μην «τολμήσουν» να ψηφίσουν διαφορετικά. «Θα υπάρξει πρόβλημα», είπε. Και το χειρότερο; Το είπε με περηφάνια: «Δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα». Δίπλα του, ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Χαμογελαστός. Σιωπηλός. Δεν αντέδρασε, δεν σηκώθηκε να φύγει, δεν ένιωσε την ανάγκη να προστατεύσει τη δημοκρατία. Απλώς επικύρωσε – με την παρουσία του – μια ξεκάθαρη απόπειρα εκφοβισμού μέσα σε χώρο δουλειάς. Και τώρα; Δύο χρόνια μετά, βλέπουμε τι άφησε πίσω του εκείνος ο «προεκλογικός εκβιασμός». Όχι απλώς εκλογικά αποτελέσματα – αλλά μια κουλτούρα αυθαιρεσίας, φόβου και εξευτελισμού.

{https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=xiCbwy-Qu9U}

Όπως καταγγέλεται από το Κίνημα Δημοκρατίας «σήμερα, η εικόνα της NOS είναι δραματική: από 92 εργαζόμενους που απασχολούσε στα τέλη του 2024, απομένουν μόλις 20, με απολύσεις, «οικειοθελείς» παραιτήσεις και δραματικές μειώσεις μισθών. Το Υπουργείο Εργασίας; Άφαντο.Ο κ. Γεωργιάδης; Ο φίλος του κ. Λιάγκα και Υπουργός Υγείας σήμερα, τι λέει για όλα αυτά;

Χαμογελά ακόμη; Αν αυτή είναι η «ανάπτυξη» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια ανάπτυξη για λίγους – με 25.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, πολιτική κάλυψη από ψηλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πεταμένη στα σκουπίδια.»

Καταλήγοντας το Κίνημα Δημοκρατίας σημειώνει ότι «το Κίνημα Δημοκρατίας δεν ξεχνά ποιοι τρομοκράτησαν τους εργαζόμενους πριν τις εκλογές. Και δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιοι τους άφησαν μόνους μετά. Ούτε και οι πολίτες θα ξεχάσουν.