Η γενικευμένη διαφθορά καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων

Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπεδώνεται η αίσθηση ότι η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αποκτήσει γενικευμένο χαρακτήρα.

H παραίτηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανοίγει τον δεύτερο κύκλο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ - ο πρώτος έκλεισε με την οπερετική συνεδρίαση της Βουλής για την Προανακριτική. Της παραίτησης είχαν προηγηθεί η έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η οικογένεια της Σεμερτζίδου είχε εισπράξει 2,5 εκατομμύρια από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η εικόνα συμπληρώνεται από το κεντρικό θέμα του έγκυρου Politico το οποίο έχει τον εύγλωττο τίτλο «Ο Μητσοτάκης μπλοκάρει την έρευνα κατά υπουργών για μεγάλη απάτη με ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια».

Το βάθος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε κάποια άλλη συγκυρία δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία η δραστηριότητα ενός μεσαίου στελέχους της ΝΔ, όπως η Σεμερτζίδου. Όμως στη φάση που βρισκόμαστε η συγκεκριμένη περίπτωση φορτίστηκε πολιτικά για τρεις λόγους:

Πρώτον, επιβεβαίωσε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεγαλύτερο βάθος από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Αυτή η επιβεβαίωση συνδυάζεται με την έντονη φημολογία ότι θα έχουμε συνέχεια από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Δεύτερον, έφερε στο προσκήνιο ένα ακόμα στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος που φαίνεται να έχει εισπράξει πολύ μεγάλα ποσά μέσω των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Αν επρόκειτο για μεμονωμένη περίπτωση, δεν θα είχε τόση σημασία. Στο πλαίσιο όμως των αποκαλύψεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, συνιστά μια ακόμα ψηφίδα στο μωσαϊκό των γαλάζιων «φραπέδων».

Τρίτον, η ίδια η κυβέρνηση είχε αναγάγει σε μεγάλο πολιτικό ζήτημα την είσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων από μεσαία τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα πληρώνει με το ίδιο νόμισμα.

Πέρα από την παραίτηση της Σεμερτζίδου (ουσιαστικά πρόκειται περί εξαναγκασμού σε παραίτηση) το Μαξίμου επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διαρρέοντας ότι την είχε κόψει από τις λίστες της ΝΔ διότι «η δημόσια εικόνα της δεν ταίριαζε στο προφίλ του κόμματος». Τώρα βέβαια είναι ένα θέμα πώς μια δημόσια εικόνα δεν κάνει για υποψήφια βουλεύτρια αλλά κάνει μια χαρά για συντονίστρια του κόμματος…

Το βαρύ κλίμα

Ενδεικτικό του πόσο βαρύ έχει γίνει το κλίμα για την κυβέρνηση είναι ότι η Σεμερτζίδου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση χωρίς να έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος της και χωρίς να βρίσκεται επισήμως υπό δικαστική έρευνα. Μπορεί το Μαξίμου να έχει καταφέρει να προστατεύσει (μέχρι τώρα) όλους τουw ανθρώπους του από επικίνδυνες δικαστικές περιπέτειες, αλλά τα διαδοχικά σκάνδαλα υπονομεύουν την πειστικότητα της κυβερνητικής «υπερασπιστικής γραμμής». Μία ή δυο περιπτώσεις μπορεί να είναι συμπτώσεις ή «υπερβολές» της αντιπολίτευσης. Όταν όμως τα σκάνδαλα διαφθοράς και χειραγώγησης των θεσμών διαδέχονται το ένα το άλλο, τότε αρχίζουν να έχουν αμφιβολίες ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετοι.

Επιπλέον, έχει πολιτική σημασία η εντύπωση που προκαλεί ότι ακόμα και μεσαία γαλάζια στελέχη έχουν εισπράξει πολύ μεγάλα ποσά από τις επιδοτήσεις, δυσθεώρητα για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Αυτός ο προσπορισμός πλούτου από όσους σχετίζονται με το σύστημα εξουσίας, ακόμα και όταν δεν παραβιάζει το γράμμα του νόμου, εύλογα εγείρει απορίες ηθικής τάξης.

Σε τρία επίπεδα

Το ζήτημα της διαφθοράς έχει επιπτώσεις σε τρία επίπεδα:

Προξενεί πολύ μεγάλη ζημιά στη διεθνή εικόνα τόσο της κυβέρνησης (που είναι το λιγότερο) όσο και της χώρας -που είναι το σημαντικό. Δημοσιεύματα όπως αυτό του Politico τα είχαμε συνηθίσει τα χρόνια της κρίσης. Το οξύμωρο είναι ότι η κυβέρνηση που εκλέχτηκε υποσχόμενη αναβάθμιση του διεθνούς κύρους της Ελλάδος, τροφοδοτεί τα αντιδραστικά στερεότυπα των Δυτικοευρωπαίων για τον ελληνικό λαό -κάτι που μπορεί να επιδειχτεί καταστροφικό στο μέλλον.

Διαψεύδει εκκωφαντικά το αφήγημα Μητσοτάκη περί χρηστής τεχνοκρατικής διακυβέρνησης «κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα». Από το «μένουμε Ευρώπη» στους «φραπέδες» και τα fake γιδοπρόβατα η απόσταση είναι τεράστια, κάτι που αποτυπώνεται στο σοβαρό πρόβλημα που έχει πια η Νέα Δημοκρατία στο χώρο του Κέντρου.

Η διαφθορά δεν εξοργίζει μόνο τους πολίτες αλλά εξελίσσεται σε ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα για την οικονομία. Αυτό αποτυπώνεται με ενάργεια πλέον στη στάση σημαντικών οικονομικών παραγόντων.

Η γενικευμένη διαφθορά γίνεται καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων.