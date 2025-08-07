Ο Αλέξης Τσίπρας στο 5ο Economist Metropolitan Summit στη Θεσσαλονίκη

Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για την «Ελληνική Οικονομία του 2030».

Η πρόκληση της προσέλκυσης επενδύσεων και της προώθησης πράσινων και τεχνολογικών μεταβάσεων εν μέσω της παγκόσμιας αναδιάρθρωσης που πυροδοτήθηκε –μεταξύ άλλων– από τη νέα πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης Μητροπολιτικής Συνόδου Κορυφής του Economist Impact στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης», στις 4-5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα μιλήσει για την «Ελληνική Οικονομία του 2030».