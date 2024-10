Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Υπέρ Ανδρουλάκη η Αντωνοπούλου στον β' γύρο

Δήλωση με την οποία στηρίζει την υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη στο β' γύρων των εκλογών του ΠΑΣΟΚ κάνει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Γεωργία Αντωνοπούλου.

Αναλυτικά η δήλωση της στο Dnews:

Βρισκόμαστε 2 μέρες πριν από την τελική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής. Εκλογές που είναι κρίσιμες καθώς ο νέος πρόεδρος ξεκινά σε μια νέα συνθήκη και με νέα καθήκοντα, να ενώσει και να εκπροσωπήσει το ΠΑΣΟΚ των νέων συσχετισμών, στην μάχη για τη νίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Οι νέοι συσχετισμοί, όπως διαμορφώθηκαν στις εκλογές της 6ης του Οκτώβρη, έδωσαν ισχυρά ποσοστά και την παραλίγο δεύτερη θέση στον out of the box σοσιαλιστή Παύλο Γερουλάνο, και στην Άννα Διαμαντοπούλου, των θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Το ισχυρό μήνυμα της κάλπης, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ οφείλει να μείνει ενωμένο, ανεξάρτητο και με ισχυρό κομματικό στίγμα.

Δεν πέρασε και δεν θα περάσει την λαϊκίστική στιγμή του, και έτσι κατάφερε να διατηρήσει σοβαρότητα και οργανωτικό κορμό ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Οι έξωθεν παρεμβάσεις, οι αλλότριες φιλοδοξίες δεν βρήκαν και δεν θα βρουν χώρο εντός μας.

Η κάλπη της Κυριακής οφείλει, να εξασφαλίζει τη συνέχεια, την ενότητα και επιτέλους το όραμα. Δεν μπορεί να μας φτάνουν μικρές νίκες σε επιμέρους νομούς, ούτε μια αργή πορεία ανόδου, η ιστορία δεν είναι γραμμική. Κυρίως οφείλουμε να πράττουμε πιο γρήγορα, χωρίς δημοσκοπικές αγκυλώσεις, με καθαρό μήνυμα και ανοιχτές, συχνές διεργασίες με το όλον Κίνημα.

Η κάθε εκλογική διαδικασία, αλλάζει τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της και διαμορφώνει νέα περιβάλλοντα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι φανερό ότι πήρε το μήνυμα και γι’ αυτό δεν είναι ο ίδιος με τον Νίκο του Μαΐου. Και εδώ επιτρέψτε μου να μιλώ, και ως μια από εκείνους που εκπροσώπησαν τη διεύρυνηση και συγκεκριμένα την Ανανεωτική Αριστερά, τόσο στο εξόχως τιμητικό ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όσο και στην τιτάνια μάχη του σταυρού στο Ευρωψηφοδέλτιο.

Το Κίνημά μας υπήρξε ανοιχτό, ακόμα και με τις όποιες δυσλειτουργίες του, τόσο στο νέο (όχι ηλικιακά) όσο και στις διαφορετικές φωνές εντός του. Οφείλουμε να συνεχίσουμε πιο θεσμικά εντός μας, προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το περιεχόμενο και η μορφή, υπηρετεί τον στόχο και αυτός πλέον, κερδίσαμε όλοι μαζί, χωρίς προσωπικές υστεροβουλίες, να είναι ένας η νίκη επί της Ν.Δ. του Κ. Μητσοτάκη και του κράτους υπηρέτη των μεγάλων συμφερόντων, των καρτέλ και των κολλητών.

Την Κυριακή ψηφίζουμε για το Κόμμα μας, το Κοινό μας σπίτι, με όρους πολιτικής γιατί αυτό και μόνο μας ενώνει.

Να δώσουμε την μεγάλη μάχη, με την θετική μας ψήφο σε μια νέα και πιο συλλογική θητεία, του Νίκου Ανδρουλάκη.