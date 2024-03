Η Ελλάδα θα διεκδικήσει πόρους από τον υφιστάμενο και τον επόμενο Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενδυνάμωση του σιδηροδρομικού δικτύου της δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος και συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, υπό την Ισπανική Προεδρία.

Doorstep by @cstaikouras, Minister for Infrastructure and Transport of #Greece, at the Transport, Telecommunications and Energy Council (#Transport) taking place on 4 December 2023 in #Brussels.https://t.co/g4JB718DLx