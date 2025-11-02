Θα αποτελέσει κρίσιμο μηχανισμό στήριξης στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τέθηκε σε ισχύ η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση για τη σύσταση και λειτουργία της νέας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής και Νομικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ), η οποία έρχεται να αποτελέσει κρίσιμο μηχανισμό στήριξης στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η νέα υπηρεσία θα έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη θεσμικής υποστήριξης της εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και την ανάπτυξη, προσαρμογή και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων που συνδέονται με τις διαδικασίες αυτές.

Παράλληλα, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, σε μια περίοδο κατά την οποία διαχειρίζονται σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θωράκιση των διαδικασιών έναντι κινδύνων απάτης και κακοδιαχείρισης. Η υπηρεσία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της στρατηγικής πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και τη διαχείριση καταγγελιών, ενώ θα συντονίζει και το Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της

\Απάτης, ενισχύοντας τους εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Οι επιμέρους μονάδες της ΕΥΘΥΠΣ καλύπτουν κρίσιμους τομείς: η Μονάδα Α εξασφαλίζει εξειδικευμένη νομική υποστήριξη για την ορθή εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, ενώ η Μονάδα Γ παρακολουθεί τις επαληθεύσεις και τα πορίσματα ελέγχων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων και προηγμένων πληροφοριακών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η υπηρεσία στοχεύει στη διασφάλιση της ακεραιότητας των χρηματοδοτήσεων, στην αποτροπή διπλής χρηματοδότησης και στον έγκαιρο εντοπισμό παρατυπιών.