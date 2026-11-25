Ούτε λέξη για τους λόγους της διακοπής της προηγούμενης εκπομπής του, διαβεβαιώσεις ότι θα συνεχίσει στην ίδια ρότα και ειρωνείες για τους υπερχρεωμένους.

Με διαφορετικό τίτλο, αλλά με την ίδια δημοσιογραφική προσέγγιση, επέστρεψε ο Σταμάτης Ζαχαρός στο ONE Channel.

Στην πρεμιέρα της νέας του εκπομπής, με τον τίτλο «Αλλιώς», απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στους λόγους για τους οποίους διακόπηκε η προηγούμενη εκπομπή του, στον απόηχο των αντιδράσεων που είχαν προκαλέσει οι εξυπνακισμοί του περί του αν η Εριέττα Μόλχο επέβαινε πράγματι στο μοιραίο τρένο των Τεμπών, αλλά και ο παραλληλισμός με τους αγνοουμένους του Πολυτεχνείου.

Αντιθέτως, ο Σ. Ζαχαρός διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει στην ίδια ρότα, αναφερόμενος με εμφανή αυταρέσκεια στη στήριξη που, όπως υποστήριξε, του προσέφεραν οι τηλεθεατές κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο σχολιασμός της επικαιρότητας. Με ειρωνική διάθεση αναφέρθηκε στην αναζήτηση ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου «εχθρού» από την κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι σήμερα αυτόν τον ρόλο έχουν αναλάβει τα funds.

Όσο για εκείνους που έχασαν τη δουλειά τους στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που πήραν, η άποψή του ήταν ότι σήμερα, εφόσον το θέλουν, μπορούν να βρουν εργασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μια προσέγγιση που αφήνει εκτός συζήτησης το ύψος των μισθών, την εργασιακή επισφάλεια, την ηλικία των μακροχρόνια ανέργων, την υπερχρέωση των νοικοκυριών και την εκτίναξη του κόστους ζωής.

Το «Αλλιώς» φαίνεται, τουλάχιστον με βάση την πρώτη εκπομπή, να αφορά περισσότερο τον τίτλο παρά το περιεχόμενο.

Ε.Σ.