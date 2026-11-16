Για συνεργασία του ΜέΡΑ 25 με τη Νέα Αριστερά.

Αν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, όπως όλα δείχνουν, αποφασίσει να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές θα διευκολύνει την πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να προχωρήσει σε εκλογική συνεργασία με το κόμμα του Γ. Βαρουφάκη. Ο κύβος θα ριφθεί στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς στις 4-6 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε οι παρασκηνιακές διεργασίες θα συνεχίζονται χωρίς καμία πιθανότητα να αρθεί το βέτο του Γ. Βαρουφάκη για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο με τον οποίο αρνείται κατηγορηματικά να συνεργαστεί.

Η σχέση τους δεν ήταν εξαρχής ανταγωνιστική. Στο βιβλίο του Ανίκητοι Ηττημένοι, ο Βαρουφάκης περιγράφει ότι είχε υποστηρίξει τη συμμετοχή του Τσακαλώτου στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα. Ο Βαρουφάκης αποχώρησε από το υπουργείο Οικονομικών μετά το δημοψήφισμα, ενώ ο Τσακαλώτος ανέλαβε τη διαπραγμάτευση που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο. Από τότε βρίσκονται απέναντι.

Αλλωστε, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου του, ο Βαρουφάκης κατηγορεί τον Τσακαλώτο και για το ρόλο του ως ΑΝΥΠΟΙΚ, πριν από το δημοψήφισμα, τον οποίο θεωρούσε υπονομευτικό στη δική του προσπάθεια.

Δέκα και πλέον χρόνια μετά, οι λογαριασμοί του 2015 παραμένουν ανοιχτοί. Και, όπως φαίνεται επηρεάζουν ακόμη και το ποιοι μπορούν να καθίσουν στο ίδιο πολιτικό τραπέζι για μια εκλογική συνεργασία που θα προσέφερε σημαντικά οφέλη στα δύο κόμματα.

Α.