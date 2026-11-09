Όλα δείχνουν ότι δεν σκέφτεται την αποχώρηση. Πίεση στο Μαξίμου.

Ιδιαίτερα κινητικός εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος κάθε άλλο παρά δίνει την εικόνα πολιτικού που ετοιμάζεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος και νυν βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί δημόσια παρουσία, παρεμβαίνοντας τόσο στα εθνικά θέματα όσο και στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του πολιτικού συστήματος. Την Κυριακή τοποθετήθηκε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου είχαν προκαλέσει συζητήσεις οι αναφορές του στο ενδεχόμενο ευρύτερων μετεκλογικών συνεργασιών.

Η κινητικότητά του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Παρά τη μακρά πολιτική του διαδρομή, ο Αβραμόπουλος δεν έχει ανακοινώσει πρόθεση αποχώρησης από την πολιτική, ούτε έχει ξεκαθαρίσει δημόσια εάν θα διεκδικήσει νέα κοινοβουλευτική θητεία.

Υπάρχει, βεβαίως, και η υπόθεση Qatargate, στην οποία ενεπλάκη το όνομά του στο πλαίσιο της βελγικής δικαστικής έρευνας. Τον Σεπτέμβριο η Βουλή ήρε την ασυλία του, με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου, ενώ στη συνέχεια ο Αβραμόπουλος προσήλθε οικειοθελώς ενώπιον των βελγικών αρχών και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ανακλήθηκε. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Το κατά πόσο η δικαστική αυτή περιπέτεια θα επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές της ΝΔ παραμένει άγνωστο. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον δημόσια, επιβεβαιωμένη θέση του Μεγάρου Μαξίμου για ενδεχόμενη νέα υποψηφιότητά του.

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Πάντως, οι συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις του Αβραμόπουλου δείχνουν ότι εξακολουθεί να επιδιώκει ενεργό ρόλο στην πολιτική συζήτηση και αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να απαλλαγούν εύκολα ακόμη και αν το αποφασίσουν.

Α.