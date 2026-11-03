Οι αλλεπάλληλες συνεντεύξεις του υπογραμμίζουν την επικοινωνιακή υπεροχή των celebrities.

Έντονη τηλεοπτική παρουσία έχει ο Δημήτρης Σκουλός μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιώς, αναδεικνύοντας ένα ζήτημα που απασχολεί παραδοσιακά τις κομματικές οργανώσεις: την επικοινωνιακή υπεροχή των αναγνωρίσιμων προσώπων έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων.

Ο γνωστός φωτογράφος και τηλεοπτικός κριτής σε reality shows μόδας, μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, έχει πραγματοποιήσει σειρά εμφανίσεων σε τηλεοπτικές εκπομπές, ψυχαγωγικές κυρίως αλλά και ενημερωτικές.

Ένας υποψήφιος που προέρχεται από το χώρο της showbiz διαθέτει εκ των πραγμάτων ευκολότερη πρόσβαση σε εκπομπές υψηλής τηλεθέασης σε σχέση με κομματικά στελέχη που έχουν γράψει τα χιλιόμετρα τους «στο πεδίο».

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η δημοσιότητα αυτή δημιουργεί συνθήκες άνισου επικοινωνιακού ανταγωνισμού μεταξύ υποψηφίων του ίδιου κόμματος. Οι celebrities εισέρχονται στον εκλογικό στίβο έχοντας ήδη ένα σημαντικό επικοινωνιακό κεφάλαιο, το οποίο οι παραδοσιακοί πολιτευτές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Κάποια από τα παράπονα που μεταφέρθηκαν στη στήλη από πολιτευτές έφτασαν ήδη στα γραφεία υπουργών που δεσμεύτηκαν να τα προωθήσουν αρμοδίως...

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