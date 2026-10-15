Το CVC συνεχίζει να διατηρεί παρουσία στη ΔΕΗ με 17,17%, στην HHG, στη ΔΕΛΤΑ και στην Ελληνική Ζύμη.

Η χθεσινή συμφωνία του CVC για πώληση του 100% της Evergood, του κλάδου εστίασης της Vivartia του Θανάση Παπανικολάου, στην καναδική Recipe του Prem Watsa, επιβεβαιώνει την πορεία αποεπένδυσης που ακολουθεί το τελευταίο έτος το fund, του οποίου στην Ελλάδα ηγείται ο Άλεξ Φωτακίδης.

Από το 2019 όταν και μπήκε ως σίφουνας στο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας το CVC, για να φθάσει να λογίζεται μέσα σε μία διετία μεταξύ σοβαρού και αστείου το «εθνικό μας fund», έχουν περάσει 7 χρόνια, όσα δηλαδή βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας η ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενδεικτικό είναι πως πριν το 2019 η μόνη «έκθεση» που είχε στη χώρα μας ήταν η αρχική είσοδος στον όμιλο Hellenic Healthcare Group.

Έκτοτε, μέσα σε δύο χρόνια το CVC προχώρησε σε εξαιρετικά επιθετικές επενδυτικές τοποθετήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ένα πολύ διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων.

Οι βασικές επενδύσεις του CVC

2019–2024 – Hellenic Healthcare Group: Επέκταση στην ιδιωτική υγεία μέσω εξαγορών και ανάπτυξης νοσοκομείων. Η αρχική είσοδος είχε πραγματοποιηθεί το 2017.

2020 – Vivartia: Εξαγορά του ομίλου τροφίμων και εστίασης, με ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθη, Ελληνική Ζύμη και Evergood.

2020 – Skroutz: Απόκτηση σημαντικής συμμετοχής στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

2020 – D-Marin: Εξαγορά διεθνούς ομίλου διαχείρισης μαρινών.

2021 – Εθνική Ασφαλιστική: Εξαγορά του 90% από την Εθνική έναντι 234 εκατ. ευρώ.

2021 – Δωδώνη: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου γαλακτοκομικών.

2021 – ΔΕΗ: Απόκτηση μετοχικής συμμετοχής.

2024 – Cloudevo: Έμμεση επένδυση μέσω HHG, αρχικά με ποσοστό 40%.

Η κάθε μία από τις εν λόγω επενδύσεις αποτελεί από μόνη της αντικείμενο όχι μονο επιχειρηματικού αλλά και δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Χωρίς να μπει προς ώρας ωστόσο κάποιος σε επιμέρους λεπτομέρειες, εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίστροφη πορεία που πλέον εμφανώς ακολουθεί το CVC, προχωρώντας σε απανωτές αποεπενδύσεις, σε αρκετές περιπτώσεις αφού έχει δρομολογήσει πρώτα πωλήσεις επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και επιστροφές κεφαλαίου, μεγιστοποιώντας έτσι την κεφαλαιοποίηση υπεραξιών δισεκατομμυρίων.

Οι αποεπενδύσεις

2025 – Εθνική Ασφαλιστική: Πλήρης αποχώρηση, με πώληση του 90% στην Πειραιώς έναντι 600 εκατ. ευρώ.

2025 – Μπάρμπα Στάθης: Πώληση στην IDEAL Holdings έναντι 130 εκατ. ευρώ.

2025 – Δωδώνη: Πώληση στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία έναντι 110 εκατ. ευρώ.

2025 – HHG: Μερική αποεπένδυση μέσω συμφωνίας με την PureHealth. Πουλήθηκε το 60% έναντι 800 εκατ. ευρω. Η CVC διατήρησε 35%.

2026 – Cloudevo: Η HHG αύξησε τη συμμετοχή της στο 80% και στη συνέχεια την πούλησε εξ ολοκλήρου στη ΔΕΗ, της οποίας μέτοχος είναι το CVC.

2026 – Skroutz: Συμφωνία πώλησης στην Blackstone.

2026 – D-Marin: Συμφωνία πώλησης στην InfraVia.

Οκτώβριος 2026 – Evergood: Συμφωνία πώλησης του 100% στη Recipe του Prem Watsa.

Πλέον, μετά τον «ενάρετο κύκλο», ομολογουμένως εξαιρετικά πετυχημένων επενδύσεων της τελευταίας επταετίας, το CVC συνεχίζει να διατηρεί παρουσία στη ΔΕΗ με 17,17% , στην HHG, στη ΔΕΛΤΑ και στην Ελληνική Ζύμη.

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Είναι αν μη τι άλλο σίγουρο, πως ο ενάρετος κύκλος του CVC θα συνεχίσει να μνημονεύεται και να απασχολεί για καιρό. Τόσο επιχειρηματικά όσο και δημοσιογραφικά.

Ν.Α.