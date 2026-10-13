Στήριξη από την Χαριλάου Τρικούπη και μετά τη μήνυση της Α. Παπαδοπούλου.

Ο επικεφαλής της αυτοοργάνωσης στο ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία παρά την καταγγελία της αν. εκπροσώπου της ΕΛΑΣ Αννας Παπαδοπούλου για εξύβριση και απειλή που περιλαμβάνεται στην έγκληση την οποία κατέθεσε.

Πηγή της Χ. Τρικούπη μετέφερε στη στήλη ότι η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο είναι αυτονόητη, δεδομένου ότι έχει προαναγγείλει και εκείνος προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ενώ έχει ζητήσει συγγνώμη για το ύφος του στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης.

Εννοείται ότι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνούν όλοι - ούτε με τον Κωνσταντόπουλο ούτε με τη στήριξη...

Α.