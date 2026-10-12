Γενική επιστράτευση έχει σημάνει το επιτελείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Τη δική του... επίδειξη δύναμης μεσούσης της σεναριολογίας για την επόμενη μέρα της ΝΔ επιχειρεί να κάνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει προγραμματίσει μεγάλη εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή για τους «ΟΝΝΕΔίτες όλων των γενεών» στο Glasshouse, στο Γουδί.

Είναι δεδομένο πως η σύγκριση με τη μεγάλη εκδήλωση του Νίκου Δένδια στον νότιο τομέα είναι λίγο πολύ αυτονόητη, με το επιτελείο του Αντιπροέδρου να έχει σημάνει... γενική επιστράτευση ενόψει της Παρασκευής.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά όσο καλύτερο είναι το πλασάρισμα εκάστοτε δελφίνου με πρωτιά στην περιφέρειά του τόσο περισσότερο λειτουργεί ως πρόκριμα για την επόμενη μέρα. Πολλώ δε μάλλον τώρα που ο πήχης μπήκε στο 25% διά στόματος Πρωθυπουργού, με ό,τι συνεπάγεται αυτό ως μήνυμα στο εσωτερικό της παράταξης...