«Ήθελε μία θητεία για τον ΠτΔ αλλά διεκδικεί τρίτη για τον εαυτό του».

Όταν πρότεινε τον Κ. Τασούλα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ μίας εξαετούς θητείας για τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα χωρίς δικαίωμα επανεκλογής.

Η ιδέα του γρήγορα ξεχάστηκε, όχι όμως και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο που τη θύμισε συζητώντας με τη Μαρία Δαμανάκη, στο συνέδριο της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ.

Συμφωνώντας με την πρώην Επίτροπο ότι η εξουσία φθείρει και διαφθείρει, επομένως για την ανάγκη περιορισμών και αυτοπεριορισμών σε όσους την ασκούν, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θύμισε ότι αυτοί που ζητούσαν μία και μόνο θητεία για τον ΠτΔ διεκδικούν για τον εαυτό τους τρίτη πρωθυπουργική θητεία.

Βουλευτής της ΝΔ που παρακολούθησε τη συζήτηση σχολίαζε ότι «σαν την αντιπολίτευση του Βενιζέλου δεν έχει».

Α.