Τους χωρίζει το μεταναστευτικό, το παλαιστινιακό, η κοινωνική πολιτική, ο Τραμπ…

Μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε την πολιτική αντιπάθειά του για τον Π. Σάντσεθ: «Η ισπανική κυβέρνηση παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο για προς τη διαχείριση του στεγαστικού, αλλά τελικά κατέρρευσε επειδή δεν το διαχειρίστηκε με επιτυχία».

Ο Κ. Μητσοτάκης για να ειρωνευτεί τον Σάντσεθ αγνόησε ότι τα κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς εμπόδισαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του για τη στήριξη των ενοικιαστών και ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός αποφάσισε πρόωρες εκλογές στις 29/11 με διακύβευμα το στεγαστικό.

Η αλήθεια είναι ότι τους χωρίζει άβυσσος: Από τη στάση έναντι του Ισραήλ και του Τραμπ, μέχρι την πολιτική στο μεταναστευτικό και στα εργασιακά, ο Κ. Μητσοτάκης και ο Π. Σάντσεθ ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς πλανήτες.

Το αποτέλεσμα των ισπανικών εκλογών θα έχει σημασία συνολικά για την ΕΕ - και για τη χώρα μας.

Α.