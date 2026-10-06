Αφού έγινε διάσημος για πέντε λεπτά, προτάθηκε από τη ΝΔ για Γραμματέας της Βουλής.

Είχε μηδενική αναγνωρισιμότητα εκτός νομού Πιερίας, όπου εκλέγεται μέχρι που κάλεσε από το κανάλι της Βουλής, όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τη βενζίνη να χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ. Ο Σπύρος Κουλκουδίνας, όχι μόνο δεν αποδοκιμάστηκε από το Μέγαρο Μαξίμου αλλά επίσης βρέθηκε κοντά στον πρωθυπουργό κατά την πρόσφατη περιοδεία του στην Πιερία.

Τελικά, του βγήκε σε καλό ο θόρυβος που προκάλεσε η ανεκδιήγητη δήλωσή του, αφού η ΝΔ τον πρότεινε για Γραμματέα της Βουλής. Πήρε 194 «ναι» και 45 «παρών», ενώ οι άλλοι τρεις υποψήφιοι της ΝΔ πήραν 221 «ναι», αλλά μεγαλύτερη σημασία γι αυτόν έχει ότι έγινε γνωστός και τον έχουν πλέον υπόψη τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Α.