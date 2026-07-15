Τι είπε ο Π. Μαρινάκης, πώς προειδοποίησε ο Βορίδης.

Ένα 24ωρο άντεξε ο Π. Μαρινάκης να κάνει πιρουέτες σχετικά με την δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη στα parapolitika για πιθανή μετεκλογική συνεργασία της Ν.Δ. με το κόμμα Σαμαρά. Το δεύτερο 24ωρο αναγκάστηκε να τον ..αδειάσει. Διότι η θολή απάντηση που έδινε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – περί υποθετικού σεναρίου με πολλούς αγνώστους- άφηνε περιθώρια παρερμηνείας αφήνοντας εκτεθειμένο τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης (και εκείνος στα parapolitika) αν η άποψη του υπουργού Υγείας απηχεί και την άποψη του πρωθυπουργού απάντησε μονολεκτικά «όχι».

Με τον Μάκη Βορίδη να έχει πιάσει στασίδι σε άλλο κανάλι και να ξεκαθαρίζει ότι από την στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κόμμα θα λογίζεται ως «πολιτικός αντίπαλος» της Ν.Δ. Και όχι ως εν δυνάμει ..κυβερνητικός παρτενέρ.

Ε.Σ